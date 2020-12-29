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İyi Partili ilçe başkanına silahlı saldırı

Otomobile üç kurşun isabet etti

29 Aralık 2020 07:35

İyi Parti Manisa Akhisar İlçe Başkanı Mustafa Kındıroğlu'nun içerisinde bulunduğu otomobile silahlı saldırıda bulunuldu. Otomobile üç kurşun isabet ederken, yalnız olduğu öğrenilen Kındırlıoğlu, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Olay, gece saat 23.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi kavşağında meydana geldi. Akhisar istikametine seyir halinde olan İyi Parti Akhisar İlçe Başkanı Kındıroğlu yönetimindeki otomobil, kavşakta kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Otomobile üç kurşun isabet ederken, araçta yalnız olduğu belirtilen Kındıroğlu ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Pazarcılık yaptığı öğrenilen Kındıroğlu, saldırının ardından Zeytinliova Karakolunda giderek ifade verdi. Jandarma olaya ilişkin soruşturma başlattı. (DHA)

 

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