İYİ Partili il başkanı, 4 kişi tarafından tartaklandığı iddiasıyla polise başvurdu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- İYİ Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal (48), kendisine ait diş kliniğinden çıktıktan sonra kimliği belirsiz 4 kişi tarafından tartaklandığı iddiasıyla polise başvurdu.

Olay, gündüz saatlerinde Şehit Hamid Fendoğlu Caddesi\'nde meydana geldi. Diş doktoru olan Gökmen Kenan Özdal, klinikten çıktıktan sonra 4 kişinin yanına gelerek kendisine saldırdığını iddia edip, polise başvurdu. Polis, Özdal\'ı tartakladığı iddia edilen 4 kişinin kimliklerini, olay yerindeki güvenlik kamera kayıtlarından tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

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