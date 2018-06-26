İyi Partili Halaçoğlu'ndan Akşener'e: Çıkmış başarılı olduk diyor...

İyi Parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu, İyi Parti yönetimine tepki gösterdi. Halaçoğlu, "Biz milletvekilliği için mi yola çıkmıştık? Nasıl başarılı oldunuz? Cumhurbaşkanı olacağım diye çıkıp %7 oy aldınız. Bu başarı mı?" dedi.

İyi Parti kurucularından Halaçoğlu, İyi Parti'nin ve Meral Akşener'in 24 Haziran seçimlerinde aldığı oy oranına Twitter'dan tepki gösterdi. Akşener'in bugün yaptığı açıklamanın ardından Halaçoğlu, "Tek adam rejimini engellemek, parlamenter sisteme geri dönmek için mücadele ettik. Sonuçta başaramadık. Şimdi İyi Parti yönetimi çıkmış başarılı olduk diyor. Yani biz milletvekilliği için mi yola çıkmıştık? Nasıl başarılı oldunuz? Cumhurbaşkanı olacağım diye çıkıp yüzde 7 oy aldınız. Bu başarı mı?" diye yazdı.

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Milletvekili aday listelerine giremeyen Halaçoğlu ile İyi Parti yönetimi arasında tartışmalı bir durum çıkmıştı. İzmir veya Ankara'dan aday olmak istediğini açıklayan Halaçoğlu'nu, İyi Parti yönetimi Kayseri'den aday göstermişti.

Halaçoğlu kırgınlığını, "İYİ Parti için bu kadar mücadele etmiş bir adama, bir yer bulamadılar. Aday yapılmamama çok tepki var. Milletvekili olmam önemli değil ama yapılan uygulamaya kırgınım" demişti.

Halaçoğlu'nun açıklamaları üzerine, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Türkkan, "Sayın Yusuf Halaçoğlu Kayseri milletvekilimiz. Kendisinin de doğal olarak Kayseri’den aday olmasını parti yönetimi olarak öngördük. Kendisi de İzmir’den aday olmak istedi" demişti.