Ve Meral Akşener konuştu: YSK'nın önüne gitmedim, çünkü...

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin resmi olmayan kesin sonuçlarıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Sonuçların açıklanmasından iki gün sonra kameralar karşısına geçen Akşener, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önüne neden gitmediği yolundaki soruyu, “O gece İnce ve CHP temsilcileri Erdoğan’ın kazandığını ifade ettiler. Herhangi bir gerilime sebep olmak istemedik” diye yanıtladı.

Akşener, propaganda sürecinde “Seçimde hile olursa YSK önüne otururum, beni jiletle kazıyamazlar oradan” demişti.

Akşener'in açıklaması şöyle:

"Önümüzdeki süreçte siyasete ve millete verdiği sözleri yerine getireceklerini söylemişlerdir. Türkiye'nin siyasi iklimini değiştirdik. Grubumuzla birlikte çok daha güçlü durmaya kararlıyız. İyi Parti, merkez parti eksikliğini gidermiştir. Milletimiz, doğru adresin kendilerini oraya buraya çekiştirmeyen, herkesi kucaklayan İyi Parti olduğunu göreceklerdir. Bizlere düşen İyi Parti'nin, güvenilir bir yapı olduğunu göstermektir. Sizlerin huzurunda öncelikle aziz milletimize, parti teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Kendilerini asla yılmadıkları için kutluyorum. Özellikle gençlere ayrıca teşekkür ediyorum. Sosyal medyada ve sokakta ellerinden geleni yaptılar. Gençlerimizin ve çocuklarımızın huzur içinde yaşadığı bir iklimi oluşturmak için mücadele edeceğiz. Bugün artık İyi Parti kadroları, siyasetin ortasında yerini almıştır. Herkes şunu iyi bilsin ki, iyi bir Türkiye yolundaki itibarlı yürüyüşümüze yeni başlıyoruz. Haklı çıkacağımıza eminiz. Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum.

Muharrem İnce'nin "Muhalefet az oy aldı" açıklaması

"Sayın İnce, CHP sistemi içinde bakıldığı zaman 100 yıllık bir CHP yüzde 22 oy aldı. Elli yıllık bir MHP yüzde 11 oy aldı. AKP bütün devlet güçleriyle, bütün imkanlarıyla o da yüzde 41 oy aldı. Kürt siyasi hareketinin temsilcisi HDP yüzde 11 oy aldı. Emeklilerin emekli parası, devletten bir kuruş almadan kurulmuş İyi Parti de yüzde 10 oy aldı. Ben sayın İnce'nin bu fikrine katılmıyorum.

Anadolu Ajansı hakkında attığı tweet

"Sayın Albayrak'ın bir talimat verdiğine dair aldığımız duyumu sordum. O gece herhangi bir açıklamamız olmadı. Dolayısıyla o bir soruydu. Osorunun karşılığı olarak da 1 milyon liralık tazminat açıldı hakkımda. Şu soruyu aslında sormalıydınız, YSK'nın önüne niye gitmediğimi sormalıydınız. O gece sayın İnce ve CHP temsilcileri Erdoğan'ın kazandığını ifade ettiler. Herhangi bir gerilime sebep olmadığını anladık.

Yol haritası

"Milletvekili arkadaşlarımız mazbatalarını aldıktan sonra yol haritamızı saat saat gün gün açıklayacağız.

"Benim siyasi hayatımtehdit edilemez bir karakter olarak şekillendi, kimse beni aramadı, tehdit etmedi.

"Evcilik oynamıyoruz"

"Bütün siyasi partiler içinde İyi Parti konuşuluyorsa bu önemli bir sonuçtur, evcilik oynamıyoruz.

"Başından beri kararlarımız kurullarımızda alındı, tek başıma karar almadım, dayatmadım; arkadaşlarımın görüşlerini aldığım için açıklamayı bugün yapıyorum.

"Dün açıklama yapamadık çünkü itiraz edilen yerler var."