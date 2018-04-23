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İyi Partili Halaçoğlu: Boş yere bağırıp çağırmayın, ters açıdan gol geldi

"Siz yaparken iyi, başkası yaparsa kötü"

23 Nisan 2018 17:49

CHP'den 15 milletvekilinin istifa edip İyi Parti’ye geçmesi ile ilgili olarak İyi Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, "Boş yere bağırıp çağırmayın. Artık Gemereğin de hükmü yok. Ters açıdan gol geldi” dedi.

CHP'den 15 milletvekilinin istifa edip partilerine katılmasıyla ilgili sosyal paylaşım sitesinden açıklama yapan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, “Boş yere bağırıp çağırmayın. Artık Gemereğin de hükmü yok. Ters açıdan gol geldi. Hani ağzından salyalar akıyordu ya, şimdi söyleyenlerin ağzından akıyor. Siz yaparken iyi, başkası yaparsa kötü” paylaşımında bulundu.

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