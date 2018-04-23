İyi Partili Halaçoğlu: Boş yere bağırıp çağırmayın, ters açıdan gol geldi

CHP’li 15 milletvekilinin, seçimlere girebilmesini mümkün kılmak adına partilerinden istifa ederek İyi Parti’ye geçmesinin ardından gelen tepkileri değerlendiren İyi Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, “Boş yere bağırıp çağırmayın, ters açıdan gol geldi” dedi.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Halaçoğlu, “Boş yere bağırıp çağırmayın. Artık Gemereğin de hükmü yok. Ters açıdan gol geldi. Hani ağzından salyalar akıyordu ya, şimdi söyleyenlerin ağzından akıyor. Siz yaparken iyi, başkası yaparsa kötü” ifadelerini kullandı.