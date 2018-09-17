İYİ Parti'li Erozan: AK Parti ve MHP ile iş birliği yapamayacağız

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, gazetecilerin, yerel seçimde ittifak yapıp yapmayacaklarına ilişkin sorusu üzerine \"AK Parti ve MHP ile iş birliği yapamayacağımızı herhalde tahmin edersiniz. \'Cumhur ittifakı\'nın karşısındaki adaylar bir yerde güç birliği içerisinde olma ihtiyacı duyabilir\" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Erozan, 2019 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçim öncesi \'İyilik kervanı yollarda\' sloganıyla yürütülen çalışma kapsamında, partisinin milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle Afyonkarahisar İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti. Ziyarete İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet İnkaya ve partililer de katıldı.

\'BUNUN ADI İTTİFAK OLMAYACAKTIR\'

İstifa eden il başkanının yerine atanan Mehmet İnkaya ve yönetimiyle de buluşan Erozan, parti binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerden birinin \"Parti olarak yerel seçimlerde ittifak yapacak mısınız?\" sorusu üzerine Erozan, \"Bir defa yerel seçimlerde ittifakın hukuki zemini yok. Yani genel seçimlerde yapılan ittifak, bütün partilerin anlaştıkları ve belirli kurallar çerçevesinde oluşmuş birliktelikti. Biz \'millet ittifakı\', onlar da \'cumhur ittifakı\' dediler. O sayfayı çevirdik. Şimdi, bu yerel seçimlerde hukuki zeminde bunu tanımlamak doğru değil. Biz ittifaktan ziyade, yaptığımız çalışmaların amaçları doğrultusunda yerelde aldığımız mesajları Ankara\'ya döndüğümüzde bir sepette harmanlayacağız. Bundan eminim ki o temelde de bunun adı ittifak olmayacaktır\" diye konuştu.

\'BAŞKA FORMÜLLER OLABİLİR\'

Farklı formüller üzerinde çalışılmasının imkan dahilinde olduğunu kaydeden Erozan, belediye başkanlığına giden yolda kendi adaylarının başarıya ulaşması için gerekebilecek iş birliği modelinin tasavvur edilebileceğini söyledi. Bunun, adayın kim olacağıyla ilgili olduğunu aktaran Erozan, \"Adayın İYİ Parti\'li olarak da yarışabilmesi mümkün Afyonkarahisar\'da veyahut başka bir aday düşünüp, oy tabanımızı daha fazla genişletebilmek adına başka formüller üzerinde çalışılması imkan dahilindedir. Bugünden bunun için bir karar alınmış değil\" dedi.

\'81 İLDE İDDİALIYIZ\'

Türkiye genelindeki bütün illerde belediye başkan adayı çıkarma yolunda çalışma yaptıklarını belirten Erozan, 81 kentte İYİ Parti\'li aday olacağını ve yerel seçimlerde de iddialı olduklarını söyledi. Genel seçimlerdeki yüzde 10 ölçüsünün kendileri için kriter olmadığına dikkat çeken Erozan, \"Biz ilk önce kendimize bakıyoruz. 15 Ekim\'e geldiğimizde bütün yerlerde analizlerimizi yapmış olacağız. Bizim belirlediğimiz bir isimle, Afyonkarahisar\'daki şansımız nedir? O arkadaşımızın rakipleri nedir? Hangi partiden kim adaydır? şeklinde bu analizleri yaptıktan sonra, bizim başkasını destekleyebileceğimiz gibi başkaları da bizi destekleyebilir. Bu opsiyonlar açık. Dolayısıyla diğer partiler de aynı analizleri yapıyorlardır. Biz bu analizleri yapığımızda AK Parti ve MHP\'yle iş birliği yapamayacağımızı herhalde tahmin edersiniz. Bu \'cumhur ittifakı\'nın karşısındaki adaylar bir yerde güç birliği içerisinde olma ihtiyacı duyabilirler\" diye konuştu.

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