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Politika

İyi Partili Durmuş Yılmaz, partisinin aksine tezkereye "hayır" oyu verdiğini açıkladı

TBMM'de yapılan oylamada Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDP ve TİP, hayır" oylarına karşı AKP, MHP ve İyi Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı. DEVA Partisi'nin oylamada çekimser kaldığı belirtildi.

27 Ekim 2021 09:50

Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP, TİP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AKP, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatılırken, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz partisinin aksine tezkereye "hayır" oyu verdiğini açıkladı.

TBMM Genel Kurulunda, Irak ve Suriye tezkeresinin 2 yıl uzatılması ve Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılması konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki verilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tezkereleri kabul edildi. Tezkere, CHP, TİP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AKP, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla kabul edildi.

İYİ Parti'de Cumhurbaşkanlığı tezkeresine ilişkin açıklamayı 20 Ekim'de Genel Başkan Meral Akşener yapmış ve "Evet" oyu vereceklerini belirtmişti.

İYİ Parti'nin aldığı grup kararına rağmen Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tezkereye "hayır" oyu verdiğini açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın oy pusulasını paylaştığı tweet'i alıntılayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Sistem parmak izimi okumadığı için ben de bu pusulayı "ret" deyip imzaladım. Ancak oylama elektronik oylama yerine parmak kaldırmak suretiyle yapılınca hayır diye parmak kaldırdım ve pusulayı yırtıp çöpe attım. Keşke saklasaymışım."

TIKLAYIN - CHP 'hayır' dedi, DEVA 'çekimser' kaldı; Suriye-Irak tezkeresi AKP, MHP ve İyi Parti oylarıyla TBMM'den geçti

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