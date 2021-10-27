İyi Partili Durmuş Yılmaz, partisinin aksine tezkereye "hayır" oyu verdiğini açıkladı

TBMM Genel Kurulunda, Irak ve Suriye tezkeresinin 2 yıl uzatılması ve Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılması konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki verilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tezkereleri kabul edildi. Tezkere, CHP, TİP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AKP, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla kabul edildi.

İYİ Parti'de Cumhurbaşkanlığı tezkeresine ilişkin açıklamayı 20 Ekim'de Genel Başkan Meral Akşener yapmış ve "Evet" oyu vereceklerini belirtmişti.