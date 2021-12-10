İyi Partili Durmuş Yılmaz’dan yeni Bakan Nebati’ye: Bir tweet’le bakanlığınızı geciktirdim, kusura bakmayın

Bütçe görüşmeleri sırasında yeni Bakan Nebati’ye hitaben konuşan İyi Partili Durmuş Yılmaz, “Sayın Bakanım, attığım bir tweet’le de sizin Bakan olmanızı 10 gün geciktirdim, kusuruma bakmayın” dedi.

19 Kasım'da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP TBMM Grup Toplantısı'nda kullandığı "Faizi savunanla beraber olmam, olamam" ifadeleri üzerine "Bu gece Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum" diyen İyi Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın kastettiği gelişme 2 Aralık’ta yaşanmış, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Lütfi Elvan'ın yerine Nureddin Nebati atanmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında ilk kez “bakan” unvanıyla Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerine katıldı. Bakan Nebati’nin Genel Kurul’da kendisi hakkında konuşulurken bir süre bulunmaması üzerine İyi Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, “Bütçe yok ki Maliye Bakanı olsun. Sayın Başkan, bütçe var mı ki Maliye Bakanı olsun” ifadelerini kullandı.

“Bütçe yok ki Maliye Bakanı olsun"

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre Meclis Genel Kurulu’nda süren bütçe görüşmeleri sırasında yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye iktidar ve muhalefet partisi temsilcilerinden “başarı” ve “hayırlı olsun” temennileri dile getirildi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta konuşması sırasında, “Sayın Bakan, hayırlı olsun öncelikle” dedi. Bakan Nebati’nin Genel Kurul’da olmadığını fark eden Usta, “Sayın Başkan, nasıl yapacağız? Ben Maliye Bakanlığı üzerine konuşuyorum, Maliye Bakanı yok” dedi.

Bakan Nebati’nin Genel Kurul’da olmaması üzerine İyi Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, “Bütçe yok ki Maliye Bakanı olsun. Sayın Başkan, bütçe var mı ki Maliye Bakanı olsun” ifadelerini kullandı.

"Adaylık döneminde göz doldurucu beyanatları oldu"

İyi Partili Milletvekillerinin “ara verelim” talebi kabul edilmezken İyi Partili Usta, “İşte, devlet maalesef böyle yönetiliyor. Belki bir ihtiyaç için çıkmıştır, bakalım, görürüz şimdi. Yani, şunu söyleyecektim: Bakanlığı hayırlı olsun. Tabii, bir Bakanlık adaylık dönemi oldu Sayın Bakanın. Adaylık döneminde göz doldurucu beyanatları oldu ve sonrasında aday oldu. Hayırlı uğurlu olsun” dedi ve sorularını yöneltti.

“Kutsal sancağı devralmış Bakanımız Sayın Nureddin Nebati Bey'e de görevinde başarılar dilerim"

CHP Grubu adına Genel Kurul’da konuşan Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu da Bakan Nebati’ye başarı dileyen isimler arasında yer aldı. Kuşoğlu, “Öncelikle, her 2 bakan da ilk defa Genel Kurulda bakanlıklarını temsil ediyorlar, kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a teşekkür eden MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy ise, “Kutsal sancağı devralmış yeni Bakanımız Sayın Nureddin Nebati Bey'e de görevinde başarılar dilerim, Allah muvaffak etsin” dedi. MHP’den Bakan Nebati’ye başarılar dileyen bir diğer isim olan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise, “Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nureddin Nebati'yi tebrik ediyor ve yeni görevinde üstün başarılar diliyorum” diye konuştu.

“Biz çöküşe ortak değiliz”

Meclis’te ilk kez “Bakan” unvanıyla konuşan Nureddin Nebati’nin konuşması sırasında muhalefet milletvekilleri temsilcilerinin eleştirileri de kayda geçti. Ekonominin olumlu seyrettiğini söyleyen Bakan Nebati’ye tepki gösteren HDP’li Garo Paylan, “Uçuyoruz, uçuyoruz(!)” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın “Türk lirası değer kaybında” ifadelerinin kayda geçtiği konuşma sırasında, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Bakan Nebati’ye hitaben “Sayın Bakanım, dolar şu anda 13,80, vatandaş dolarla alışveriş yapıyor. Doları kaça düşüreceksiniz? Dolar hedefiniz nedir?” diye sordu.

Bakan Nebati’nin, “Önümüzdeki yıllar cari fazlasıyla Allah'ın izniyle biz gösterdiğimiz gayret, birlikte ortaya koyacağımız enerji, ülkeye olan inancımız ve her bir ferdin kendi üzerine düşen sorumluluğu tam ve layıkıyla yerine getirmek kaydıyla bu tarihsel döngünün kırılmasında hep beraber ortak olacağız inşallah” ifadeleri üzerine HDP’li Paylan, “Biz çöküşe ortak değiliz” dedi.

"Meclis'in masal dinlemeye ihtiyacı yok"

Bakan Nebati’nin konuşmasının ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise, “Az önce Hazine ve Maliye Bakanını dinledik, kendisi yeni bakan olduğu için bu konularda sorumlu tutup fazla üzerine gitmedik ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin masal dinlemeye ihtiyacı yok, gerçekleri dinlemeye ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.