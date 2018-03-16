T24 LogoT24 Logo
Politika

İYİ Parti'li Dervişoğlu: Şeker fabrikalarının takipçisiyiz

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Musavat Dervişoğlu, ''Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi, Tokat’ı yakinen ilgilendiren bir durum, biz bu işin takipçisiyiz'' dedi

16 Mart 2018 16:39

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Musavat Dervişoğlu, \'\'Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi, Tokat’ı yakinen ilgilendiren bir durum, biz bu işin takipçisiyiz\'\' dedi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dervişoğlu, partisinin Tokat İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti. İl Başkanı Mustafa Afşin Ünverdi tarafından karşılanan Dervişoğlu, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi tartışmalarına değinen Dervişoğlu, \'\'Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi, Tokat\'ı yakinen ilgilendiren bir durum, biz bu işin takipçisiyiz. Çiftçinin hakkının savunabilmesi, cumhuriyetin değerlerine sahiplenilmesi için biz nerede harekete geçtiysek onlar yapıcı muhalefet anlayışımızdan yararlanarak, tedbir almaya çalışıyorlar. Bu da hükümete ve Cumhurbaşkanı\'na doğru şeyler gösterdiğimiz, doğru bir yol haritası tavsiye ettiğimize delalet ediyor. Bu noktadan baktığımızda İYİ Parti, onlara bile iyi geliyor\'\' diye konuştu. 
Musavat Dervişoğlu, il başkanlığının ardından, İYİ Parti Mahalli İdarelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fatih Demirkol ve Ayegül Demirkol çiftinin dünyaya yeni gelen bebekleri Başbuğ Alpagu Demirkol’u, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde ziyaret etti. 

FOTOĞRAFLI


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih YILMAZTOKAT DHAParti Genel Başkan Yardımcısı Musavat DervişoğluTokatıParti Genel Başkan Yardımcısı Dervişoğlupartisinin TokatBaşkanlığıBaşkanı Mustafa AfşinDervişoğluTokatCumhurbaşkanıPartiParti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24