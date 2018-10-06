İyi Parti'li Dervişoğlu: Bahçeli erken tahrik oluyor, erken harekete geçiyor

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, partisiyle MHP arasında yaşanan gerilime ilişkin olarak "Sayın Bahçeli erken tahrik oluyor, erken harekete geçiyor" dedi.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Dervişoğlu, iki parti arasında yaşanan gerilimi değerlendirdi ve Bahçeli hakkında eleştirilerde bulundu.

"Sayın Bahçeli görülen ve anlaşılan odur ki eleştirileri hazmedemedi ve işi tehdite götüren bir Twitter mesajıyla kendi camiasında infial yaratacak bir paylaşımda bulundu. Burada sadece tehdit değil bir tahrik var. Diyor ki son ihtarım, bu ihtarınıza karşılık muhataplarınız eleştiriden vazgeçmeyecekse ne yapacaksınız" diyen Dervişoğlu, MHP Genel Merkezi'nin eylemi düzenleyen Üsküdar İlçe Teşkilatı görevden almasına da değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün görevden alınıyorlar ama görevden almadan önce MHP Genel Merkezi'nden eylemi yerinde gören açıklamalar da yapılıyor. Görevden alma gerekçesi bilgi dışında eylem yapılması. Asıl hazin olan budur. Teşkilat hiyerarşisi içerisinde kontrol edilemeyecek gruplar bu yapının içine sızmış. Bahçeli'nin tweetinden vazife çıkarıp eyleme yöneliyorlar. MHP gibi disiplinli bir partinin bu hale getirilmesi asıl acı verici olandır."

Olayın yaşanmasının ardından kendi Twitter hesabından yaptığı "Biz can düşmanlarımızın bile hanesinin önüne adam göndermedik. Üzerimizde hakkın var diye aile terbiyem ve törem gereği öptüğüm eline tüküreyim. Sen kardeş kavgası çıkarmaya uğraşa dur. Allah şahit olsun ki, ben senin ipliğini pazara çıkaracağım!.." paylaşımına da değinen Dervişoğlu, "Ben de tweet attım ve o tweet bardağın taştığı an atıldı" diye konuştu.

Bu benim tandığım Bahçeli değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi uzun yıllardır tanıdığına dikkati çeken Dervişoğlu, "Bahçeli beyi anlamakta güçlük çekiyorum. İnsani ve ahlaki konularda bir takım hassasiyetleri gözeteceğini düşünüyordum. Bu, benim tanıdığım Bahçeli değil. Bir insanın hanesinin kapısına gidilip tehtide muhatap bırakılmasına vesile olacak sözlerin onun dudaklarından dökülmesine inanamıyorum." dedi.

Akşener'in partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından Bahçeli'nin tweet atmasıyla başlayan gerilime ilişkin "Başkanın grup konuşması bir genel başkana yakışır şekildeydi. İçinde eleştiri de vardı ama uygun bir lisanla dile getirilmişti." görüşünü savunan Dervişoğlu, MHP liderine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Belki de Sayın Bahçeli erken tahrik oluyor. Erken harekete geçiyor".