İyi Partili Dervişoğlu: Ak Parti'nin 20 yıllık iktidarının özeti şudur: deneme yanılma, yanılma, yanılma, yanılma

İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Büyük Ortadoğu Eş Başkanı oldunuz, yanıldınız. FETÖ ile iş birliği yaptınız, yanıldınız. PKK ile açılım yaptınız, yine yanıldınız. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 20 yıllık iktidarının özeti şudur: Deneme yanılma, deneme yanılma, yanılma, yanılma, yanılma" dedi.

ABD'den F-16 istendiğine dair haberlerle ilgili de yorum yapan Dervişoğlu, "Türkiye, F-35 savaş uçağı alabilmek için Amerika Birleşik Devletleri’ne 1,4 milyar dolar ödeme yapmıştı. Amerika Birleşik Devletleri ise Türkiye’nin parasını ödeyerek satın aldığı uçakları teslim etmemiş ve kendi hava kuvvetlerinin envanterine kaydetmişti. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri’nin kongresinden onay çıkmayacağı ortadayken ‘F-35 olmadı, F-16 verin’ gibi bir anlayışla Türkiye’nin hakkı olan parayı tahsil etme çabası, AK Parti iktidarının içinde bulunduğu aczin göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Müsavat Dervişoğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında güncem siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

Dervişoğlu, özetle şunları söyledi:

"Yoksulluk ve yolsuzluk alabildiğine büyüdü"

“Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 20 yıllık iktidarının karnesine şöyle bir yüzeysel bakış sergilemek ihtiyacı hissediyorum. Büyük bir ekonomik krizden çıkmıştı biliyorsunuz, 2002 yılında Türkiye. Kişi başına gelir sıralamasında o dönemde 73’üncüydü. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarıyla geçen 20 yılın ardından 76’ncı sıraya gerilemiştir. 2002 yılında gelişmekte olan ülkeler içindeki payımız, yüzde 3,37 olarak ifade ediliyordu. Şu an geldiğimiz nokta da bu pay, yüzde 2’ye düşmüştür. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde, gelişmekte olan ülkeler gelişmeye devam etmiş, Türkiye ise geride kalmıştır. Krizden çıkmış bir ülke dahi, bugünün Türkiye’sinde yatırımlara daha çok kaynak ayırıyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde dolar 1,6 liraydı. Bugün ise dolar 9,7 lira. Çeyrek altın, 2002 seçimlerinden hemen sonra 27 lira 39 kuruştu. Bugün çeyrek altın 905 lira. AK Parti iktidarından önce asgari ücretle yaklaşık 15 tane çeyrek altın alınabiliyorken bugün sadece 3 çeyrek alınabiliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında çiftçiler tarlalarını ekemez oldu. Yoksulluk ve yolsuzluk alabildiğine büyüdü. Ama bazılarının işleri, her zamanki gibi tabiri amiyane ile tıkırında. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında zenginleşenler de oldu elbette. Dolarla ihale alan yandaşlar zenginleşti. Çok maaşlı saray bürokrasisi zenginleşti. Ve Londra’daki bir avuç tefeci zenginleşti."

"Beşli, 2022 yılında milletin hazinesinden en az 42 milyar lirayı daha hortumlayacak"

"Bu iktidar döneminde, yani 20 yıl içinde Kamu İhale Kanunu 191 kez değiştirilmiştir. Bir iktidar, 20 yıllık döneminde İhale Kanunu’nu neden 191 kez değiştirir? Eğer o memlekette ihaleler kanunlara göre değil kanunlar ihalelere göre yapılıyorsa ancak böyle bir ihtiyaç hissedilir. Milletin cebine göz dikmiş beş müteahhit de sadece 2014 ve 2019 yılları arasında kur farkından kendi şirketlerinin kasasına 61 milyar 719 milyon lira aktarmıştır. İşte bu beşli, 2021 yılında milletin hazinesinden 30 milyar lirayı yine şirketlerinin kasasına aktarmıştır. İşte bu beşli, 2022 yılında milletin hazinesinden en az 42 milyar lirayı daha hortumlayacaktır."

"Deneme yanılma, deneme yanılma, yanılma, yanılma, yanılma"

"Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 20 yıllık geçmişine baktığımızda, unutmadığımız ve unutamayacağımız bir süreç de açılım sürecinde yaşanmıştır. PKK terör örgütü ile yürütülen müzakereler, o günde bugün de bizim tarafımızdan bir ihanet süreci olarak tanımlanmaktadır. Büyük Ortadoğu Eş Başkanı oldunuz, yanıldınız. FETÖ ile iş birliği yaptınız, yanıldınız. PKK ile açılım yaptınız, yine yanıldınız. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 20 yıllık iktidarının özeti şudur: Deneme yanılma, deneme yanılma, yanılma, yanılma, yanılma."

Türkiye, Suriye’nin iç savaş sürecinden en çok zarar gören ülke durumuna düşürülmüştür"

"Ortadoğu’da aktif denge ve tarafsızlık politikasıyla şekillenen Türk dış politikası hızla terk edilmiş, ihtiyatı esas alan milli dış politikamız el tersiyle itilmiş ve Türkiye, Ortadoğu’daki vekalet savaşlarının tarafı haline getirilmiştir. AK Parti’nin hayalperest ve maceraperest dış politikası neticesinde Türkiye, Suriye’nin iç savaş sürecinden en çok zarar gören ülke durumuna düşürülmüştür."

"F-35 olmadı, F-16 verin’ AK Parti iktidarının içinde bulunduğu aczin göstergesidir"

"Türkiye, F-35 savaş uçağı alabilmek için Amerika Birleşik Devletleri’ne 1,4 milyar dolar ödeme yapmıştı. Amerika Birleşik Devletleri ise Türkiye’nin parasını ödeyerek satın aldığı uçakları teslim etmemiş ve kendi hava kuvvetlerinin envanterine kaydetmişti. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri’nin kongresinden onay çıkmayacağı ortadayken ‘F-35 olmadı, F-16 verin’ gibi bir anlayışla Türkiye’nin hakkı olan parayı tahsil etme çabası, AK Parti iktidarının içinde bulunduğu aczin göstergesidir. Türkiye, milletinin hakkını ve hukukunu savunmak için üzerine düşen görevleri yerine getirmelidir. Hükümetten beklentimiz budur. Türkiye, bir yandan 1,4 milyar dolar ödediği F-35 programından uzaklaşırken öte yandan 2-5 milyar dolar ödeyerek satın aldığı S-400 hava savunma sistemini aktive edememiş dolayısıyla yaklaşık 4 milyar dolar zarara uğratılmıştır. Bu zararın farklı alanlarda oluşturduğu zararlarla birlikte değerlendirilmesi halinde, Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu zararın 10 milyar doları aştığı anlaşılmaktadır. Türkiye’yi yönetmeyi beceremiyorsanız bize sorun, nasıl yapılması gerektiğini söyleyelim. Danışan dağı aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış.” (ANKA)