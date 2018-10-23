İyi Partili Çıray'dan Davutoğlu'na: Devlet terbiyem cevabımı sınırlıyor...

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İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Danıştay'ın Öğrenci Andı kararını 'Vesayetçi sistemin yansıması' olarak nitelendiren ve kuvvetler ayrılığı çağrısı yapan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na tepki gösterdi.

Davutoğlu’nun Öğrenci Andı’na dair açıklamalarına yine Twitter üzerinden cevap veren Çıray, “Sayın Davutoğlu, eski başbakan olmanız nedeniyle devlet terbiyem cevabımı sınırlıyor. Siz istifaya davet edildiğinizde demokrasi adına sizi savunduk, siz sustunuz. Birçok yanlışa sessizdiniz. Söz konusu andımız olunca milleti unutup yine ümmetçi damarınız ağır bastı. Ayıptır!” dedi.

Davutoğlu: Andımız uygulaması, 1930’lu yılların otoriter zihniyetinin bir ürünüdür

Eski Başbakan Davutoğlu, AKP ile MHP arasında da gerilime sebep olan ‘Andımız’ kararıyla ilgili olarak Twitter üzerinden şu paylaşımlarda bulunmuştu:

“Andımız uygulaması, 1930’lu yılların otoriter zihniyetinin bir ürünüdür. Vesayetçi sistem ve zihniyetle yürütülen mücadele çerçevesinde, 2013 yılında pedagojiye aykırı bulunularak kaldırılmıştır. Danıştay’ın yetkisini aşarak yerindelik denetimi yapması, zihniyet ve biçim itibariyle vesayetçi sistemin yansımasıdır. Türkiye’nin çetin mücadeleler sonucunda elde ettiği demokratik kazanımlar hassasiyetle korunmalı, milletimizin enerjisi ayrıştırıcı tartışmalarla harcanmamalıdır.

TIKLAYIN - Danıştay'ın andımız kararına 'Vesayetçi sistemin yansıması' diyen Davutoğlu, kuvvetler ayrılığı çağrısı yaptı!

Son dönemde yargı süreçlerinde yaşanan gelişmeler, demokratik hukuk devletinde kuvvetler ayrılığı ilkesinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

Devletimiz ve demokrasimiz kritik bir yeniden tanzim sürecinden geçerken devlet adamlarımıza, aydınlarımıza, sivil topluma düşen öncelikli görev, kuvvetler ayrılığının sağlıklı bir şekilde nasıl hayata geçirileceği konusunu önyargılardan uzak ve ortak akıl arayışıyla ele almaktır.”

"Türkiye'yi iç savaşa hazıralyan..."

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ da sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Davutoğlu tarihe Türkiye'nin demografik yapısını tahrip edip iç savaş şartları hazırlayan kişi olarak geçecek.Damat Ferit bile onun kadar zarar vermedi.Türk olmakla ilgili sorunu kibirle birleşip tahrip edici oldu ve Erdoğana karşı çıkamayacak kadar korkak."