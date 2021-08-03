İyi Partili Çıray: Yangın üssünü otel alanına çevirdiler

İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray; Antalya Belek ve yakın çevresindeki orman yangınlarına müdahale amacıyla kullanılacak “orman yangın üssünün”, otel alanına dönüştürdüğü iddiasını TBMM gündemine taşıdı. Çıray; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a “Bu bilgiler doğru mu? Bunu neden yaptınız?” sorularını yöneltti.

Çıray, konunun İyi Parti Turizm Politikaları Başkanlığı tarafından araştırılarak ortaya çıkarıldığını belirtti.

Çıray, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yanıtlanması istemiyle hazırladığı soru önergesinde; Antalya Belek Turizm Merkezi kapsamında ve Antalya'nın Serik ilçesi Belek Mahallesi sınırları içinde bulunan 145 ada 23, 24 ve 42 parsel numaralı orman vasıflı kamu taşınmazlarının “Orman yangın üssü, kamping alanı, günübirlik alan ve spor alanı" olarak planlı olmasına ve kamuya açık alan ile yangın üssü olarak "kamu yararına" kullanılması gerekirken Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından plan değişikliğine gidildiğini belirtti. Çıray, bu alanların daraltıldığını ve 250 dönümlük alanda 2 otel alanı oluşturulduğunu iddia etti.

Çıray, İyi Parti Turizm Başkanlığı'nın yaptığı araştırmanın detaylarını ise şöyle özetledi:

"Bahse konu alana ilişkin olarak onaylanan bir önceki planlarda yaklaşık olarak 30 dönümlük bir yüz ölçüme sahip olan alan “spor alanı” olarak planlanmış olmasına rağmen yeni onaylanan plan değişikliği ile Spor Alanı kullanım kararı tamamen ortadan kaldırılmıştır.

Bir önceki planlarda yaklaşık olarak 145 dönümlük yüz ölçüme sahip olan alanda planlanan ve bölge için vazgeçilmez bir nitelik taşıyan “orman yangın üssü" kullanım kararı getirilen alanın yarısından fazlasının kullanım kararı yeni onaylanan plan ile “turizm tesis alanı" kullanımına dönüştürülmüş ve 145 dönümlük orman yangın üssünün yüz ölçümü 60 dönüme düşürülmüştür.

Bir önceki planlarda yaklaşık olarak 115 dönümlük yüz ölçüme sahip olan alanda planlanan “kamping tesis alanı” kullanım kararı, yeni onaylanan plan değişikliği ile tamamen ortadan kaldırılmış ve yine “turizm tesis alanı" plan kullanım kararı getirilmiştir.

Bir önceki planlarda yaklaşık olarak 90 dönümlük yüz ölçüme sahip olan alana “günübirlik tesis alanı” kullanım kararı getirilmiş olmasına rağmen, bu alanın da 1/3 büyüklüğündeki bir bölümü Günübirlik Tesis Alanı kullanımından “otel alanı” kullanımına dönüştürülmüştür.

Belek Turizm Merkezinin sahil kesiminin nerdeyse tamamı (50 adet 5 yıldızlı ve 75.000 yatak kapasiteli) konaklama amaçlı Turizm Tesis Alanı olarak planlandığı için, bir önceki planlarda turizmin çeşitlendirilmesi amacıyla “kamping ve günübirlik alan” ile yangın durumunda kullanılmak üzere “orman yangın üssü” plan kullanım kararlarına yer verilmiş olmasına rağmen, yeni onaylanan plan değişikliği ile bu donatı alanlarının aleyhine olmak üzere her biri ortalama 125 dönüm olan 2 (iki) adet Konaklama Tesisine yer verilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 28.01.2020 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, mevzuat gereği askı işlemleri gerçekleştirilmek üzere Serik Belediye Başkanlığı'na iletilmiştir. Serik Belediye Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iletilen plan değişikliğini 7 Şubat 2020 tarihinden itibaren askıya çıkarmak suretiyle ilan etmiş olup; mevzuat gereği 1 (bir) aylık askı süresi 9 Mart 2020 tarihinde sona ermiştir.

Askı aşamasında Serik Belediye Başkanlığı başta olmak üzere plana yapılan itirazların Bakanlık tarafından reddedilmesi üzerine dava açılmış olup dava halen devam etmektedir."

Çıray, Bakan Ersoy'a su soruları yöneltti:

"Plan değişikliğini hangi gerekçe ile yaptınız?

Kamping, Günübirlik Alan, Spor Alanı ve Orman Yangın Üssü plan kullanım kararını değiştiren 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 16.01.2020 tarih ve 2020/ 01-02 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülerek 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7. Maddesi uyarınca 28.01.2020 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylarken, söz konusu alanda yangın çıkmayacağının garantisi neydi?

380 bin metrekarelik bu alanın rant alanına çevrilmesindeki amacınız neydi?”

Sonuç olarak ülkemiz genelinde yaşanmakta olan orman yangınları milletimizin ciğerlerini yakıyor. Siz ise Orman Yangın Üslerini dahi otel alanına dönüştürmeye çalışıyorsunuz. İşte ormanlarımızı yakan bu zihniyettir. Bu yangınların vicdani belki de hukuki sorumlusu olmaktan hiç çekinmiyor musunuz?" (ANKA)