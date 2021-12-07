ASELSAN, Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılacağı iddialarını yalanladı

İyi Parti Genel Başkan Meral Akşener’in Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Türkiye’nin en büyük, yıllık satışlara göre de dünyanın 50. büyük savunma sanayii şirketi ASELSAN’ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) satılması için sunum yapıldığını iddia etti. Şirketten yapılan açıklamada iddialar yalanlandı.

Çıray: Alyanslarımızı alın bunu yapmayın!

İyi Partili Çıray, Twitter hesabından Milli Savunma Bakanlığı'nı etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin en stratejik milli güvenlik kurumlarından biri olan ASELSAN'ı BAE'ye satmak için sunum yaptırmışlar. Bu tarihimizin en büyük ihanetlerinden biri olur. Sessiz kalanlar bu günaha ortak olurlar.. Alanlar da rahatsız olurlar. Alyanslarımızı alın bunu yapmayın!"

ASELSAN iddiaları yalanladı

ASELSAN’dan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bazı basın yayın organlarında, ASELSAN’ımız ile ilgili kaynağı belli olmayan iddialar dile getirilmektedir. Halkımızın bağışları ile kurulmuş, çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının sahip olduğu Şirketimiz hakkındaki bu iddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz. Halkımızın gurur kaynağı ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır.”