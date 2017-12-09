İyi Partili Çıray: Milleti milyarlarca lira zarara soktukları iddia edilen Ak Partililer neden soruşturulmuyor?

CHP Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden alınmasını kınadığını belirten İyi Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, "Devleti ve milleti, milyarlarca lira zarara soktukları iddia edilen AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanları'nın neden soruşturulmadığı merak edilmektedir" dedi.

İyi Parti Genel Sekreteri Çıray, CHP'li İlgezdi'nin İçişleri Bakanlığı tarafından İmar Kanunu'na muhalefet, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu ile Devlet İhale Kanunu'na aykırı hareket etmek gerekçesiyle görevden alınmasıyla ilgili olarak Twitter'dan açıklama yaptı.

"Yargı kararı olmadan, seçimle gelmiş olan CHP Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden alınmasını kınıyorum" diyen Çıray, "Devleti ve milleti, milyarlarca lira zarara soktukları iddia edilen AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanları'nın neden soruşturulmadığı ise merak edilmektedir" dedi.