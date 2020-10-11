İyi Partili Çıray: Kamu kaynaklarından 6 milyar 216 milyon lira tarikat ve cemaatleri mi aktarıldı?

İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Sayıştay raporlarından yola çıkarak verdiği sora önergesinde "Kamu kaynaklarından 6 milyar 216 milyon lira tarikat ve cemaatleri mi aktarıldı?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması için bir soru önergesi veren Aytun Çıray, bazı devlet kurumlarından STK ve Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar'a (KAGK) para aktarıldığı yönündeki Sayıştay raporlarını gündeme getirdi.

Çıray “Denetlenen kamu kurumlarının mali tablolarına göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 2 milyar 441 milyon TL, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Avrupa Birliği Başkanlığı’ndan 896 milyon TL, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 195 milyon 763 bin TL, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan 393 milyon TL, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 800 Milyon TL, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 176 Milyon 929 Bin TL, Sağlık Bakanlığı’ndan 139 Milyon TL, “Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlara Yapılan Transferler” adı altında kamu dışına aktarıldığı tespit edilmiştir. Açıklanan denetim raporundaki 92 kurumda buna benzer para transferleri görülmektedir” dedi.

Çıray, toplamda 6 milyar 216 milyon TL tutarındaki dudak uçuklatan bu paranın kamu dışında kimlere aktarıldığının derhal açıklanması gerektiğinin altını çizdi.

"Paralar tarikat ve cemaatlere aktarılıyor"

Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar'ın tarikat ve cemaatler olduğunu belirten Aytun Çıray soru önergesinde “Yoksul halkın alın teri ile zorla kazandığı paraların, devlet mekanizmalarının içine sızan ya da yerleştirilen tarikatlara ve cemaatlere aktarıldığını” söyledi.

15 Temmuz darbe girişimini araştırmak için kurulan TMBB Komisyonu üyesi Çıray geçmişte “FETÖ'nün siyasi ayağı” araştırılsın diye verdikleri tüm araştırma önergelerinin reddedildiğini, bütçe çalışmalarında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yönelttiği "Menzil tarikatının bakanlığın içine sızıp sızmadığı" sorusuna yanıt alamadığını söyledi.

Çıray'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yönelttiği sorular şöyle:

“Kâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar” kimlerdir? Bu kurumların tarikat ve cemaatler ile doğrudan veya dolaylı bağlantısı var mıdır? Bu para transferleri hangi kâr amacı gütmeyen kurumlara aktarılmıştır?

Kâr amacı gütmeyen bu kurumlar, aldıkları paralarla özellikle pandemi döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşlara karşılıksız yardımda bulunmuşlar mıdır? Bulundularsa eğer bu yardımlar kimlere ve hangi yöntemle yapılmıştır?

Kâr amacı gütmeyen bu kurumlar, kamu kaynaklarından elde ettikleri bu paralarla bilimsel çalışmalara katkıda bulunmuşlar mıdır? Bulundularsa eğer bu bilimsel çalışmalar nelerdir?"