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İyi Partili Çıray: Erdoğan'a güvenip herkese sallayan yalancılara, kanunsuz iş yapanlara uyarımdır, seçimleri kaybedeceksiniz

"İşte o zaman hukuk hakim olacak ve yaptıklarınız burnunuzdan fitil fitil getirilecek"

22 Temmuz 2021 14:19

İyi Partili Aytun Çıray, "Erdoğan'a güvenip herkese sallayan yalancılara, kanunsuz iş yapanlara, düşman kazananlara samimi uyarımdır. Rejim çözülüyor." düşüncesini dile getirdi.

Çıray Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sn Erdoğan'a güvenip herkese sallayan yalancılara, kanunsuz iş yapanlara, düşman kazananlara samimi uyarımdır. Rejim çözülüyor. Seçimleri kaybedeceksiniz. Demokrasi ve Anayasal devlet gelecek. İşte o zaman hukuk hakim olacak ve yaptıklarınız burnunuzdan fitil fitil getirilecek." ifadesini kullandı. 

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