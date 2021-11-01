İyi Partili Çıray'dan 'tezkere' açıklaması: Tutum farklılığı Millet İttifakı’nı bozacak değil

İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, geçen hafta TBMM’de onaylanan sınır ötesi tezkereye ilişkin olarak, ‘’Irak ve Suriye Tezkeresi’nde Millet İttifakı partileri demokratik bir şekilde kendi fikir ve kararlarını ortaya koymuştur. Bu tutum farklılığı Millet İttifakı’nı bozacak değildir ancak saray medyası buradan hareketle ittifak içine nifak tohumları ekmek, çok iyi bildikleri komplo operasyonlarına girmek istemektedir’’ dedi.

Yeni Journal’dan Çınar Ayser’e konuşan Çıray, İyi Parti’nin oy oranının şu anda %20’leri zorladığını söyledi. Çıray sorulara şu yanıtları verdi:

-Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye ve Irak'a sınır ötesi operasyon yetkisini 2 yıl uzatan tezkere, TBMM Genel Kurulu’nda CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İyi Parti'nin “evet” oylarıyla kabul edildi. Gözler doğal olarak Millet İttifakı’na çevrildi, bu fikir ayrılığı ittifakta nasıl yankı buldu?

Millet İttifakı bir seçim ittifakıdır. Bu birlikteliğin asıl kuruluş amacı içinden geçtiğimiz bu ucube rejimden Türkiye’yi kurtarmak ve ortak bildirgemizde de belirttiğimiz gibi Türkiye’de iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dayalı, demokratik, anayasal bir hukuk devletini yeniden inşa etmektir. Dolayısıyla Irak ve Suriye Tezkeresi’nde Millet İttifakı partileri demokratik bir şekilde kendi fikir ve kararlarını ortaya koymuştur. Bu tutum farklılığı Millet İttifakı’nı bozacak değildir ancak saray medyası buradan hareketle ittifak içine nifak tohumları ekmek, çok iyi bildikleri komplo operasyonlarına girmek istemektedir.

"HDP ile ne doğrudan ne de dolaylı temasımız yok"

-Millet İttifakı’nın perde arkasında HDP ile sıkça görüştüğü dillendiriliyor, İyi Parti olarak HDP ile bir temasınız var mı?

Millet İttifakı’nın unsurlarından olan İyi Parti, HDP ile ne doğrudan ne de dolaylı olarak temasta bulunmamaktadır. CHP’nin HDP ile iletişim kanallarını açık tutması ise kendisinin karar vereceği bir durumdur. CHP bağımsız bir siyasi partidir. HDP de bağımsız siyasi partidir. Nasıl davranacakları onları ilgilendirir.

"İyi Parti’nin oy oranları şu an %20’leri zorluyor"

-İyi Parti olarak yaptırdığınız kamuoyu araştırmalarınızda oy oranınız nasıl görünüyor?

Meral Akşener seçim zamanı olmamasına rağmen uzun zamandır il il, ilçe ilçe tüm Türkiye’yi dolaşıp insanlarımızla temas eden, onların sorunlarını Meclis’e taşıyarak hükümete çağrıda bulunan bir siyaset izliyor. İyi Parti olarak bununla yetinmeyip tüm sorunların çözümünde seçim vaatlerinin çok ötesinde, insanlarımızı her alanda bu cendereden çekip çıkaracak yepyeni ve somut projeler üretiyoruz. Tüm bu çalışmaların doğal sonucu olarak geçtiğimiz günlerde 4. yaşını kutlayan İyi Parti’nin oy oranları şu an %20’leri zorluyor.