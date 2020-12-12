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İyi Partili Çıray'dan HDP'nin "dinleme cihazı" iddiasına yer vermeyen medya kuruluşlarına tepki

12 Aralık 2020 16:40

İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, HDP'nin İstanbul il binasına dinleme cihazı bulunmasının iktidara yakın medya organlarında haber olmamasını eleştirirken, "Bu yüzden ABD'de Başkan Nixon istifa ettirildi. Burada... Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Ya da demokrasi bana, ahlâk karşıya lazım" dedi.

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