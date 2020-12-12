İyi Partili Çıray'dan HDP'nin "dinleme cihazı" iddiasına yer vermeyen medya kuruluşlarına tepki

Medya Ombudsmanı Bildirici, HDP'nin İstanbul il binasında dinleme cihazının bulunmasına yönelik bir değerlendirme yaptı. Bildirici değerlendirmesinde, "Bir siyasi partinin İstanbul İl binasında 'böcek' adı verilen dinleme cihazları bulunması haber değil midir? Ama HDP binasında bulunduğu açıklanınca yaygın medyada haber olmadı. Neden? HDP binasına böcek konulması olağan görüldüğü için mi? Böyleyse vahim" ifadelerini kullandı. Sabah gazetesinin manşetlerine dikkat çeken Bildirici, "Sabah, CHP’li bazı isimlerin karıştığı taciz tecavüzleri günlerdir manşetten indirmiyor. Erdoğan'ın “Gündemde tutmak lazım” talimatı uygulanıyor ama Ensar Vakfı, Şirin Ünal, Gercüş-Batman, Şırnak’taki iddialara ilgi göstermemişlerdi. Tam bir çifte standart" dedi.

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Bildirici'nin bu değerlendirmesini Twitter hesabından alıntılayarak açıklama yapan İyi Partili Aytun Çıray, "Bu yüzden ABD'de Başkan Nixon istifa ettirildi. Burada... Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Ya da demokrasi bana, ahlâk karşıya lazım" dedi.

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