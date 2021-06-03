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İyi Partili Çıray'dan Erdoğan'a: Ucube 'cumhurbaşkanlığı sistemi' onu MHP ile mecburi ve süresiz koalisyon ortağı yaptı

03 Haziran 2021 20:03

İyi Partili Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parlamenter sisteme 'koalisyon' nedeniyle yaptığı eleştiriyi hatırlattı. Çıray, "Ucube 'cumhurbaşkanlığı sistemi' onu MHP ile mecburi ve süresiz koalisyon ortağı yaptı" değerlendirmesini yaptı. 

Çıray Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan parlamenter sistemi koalisyon nedeni ile eleştirmiş. Parlamenter sistem kendini tek başına iktidar yaptı. Ama ucube 'cumhurbaşkanlığı sistemi' onu MHP ile mecburi ve süresiz koalisyon ortağı yaptı." ifadesini kullandı. 

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