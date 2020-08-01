İyi Partili Çıray: Covid-19 rakamları sansürlendi, tehlikenin farkında mısınız?

İyi Parti Mill^İ Güvenlik Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, AKP hükûmetinin Covid-19 pandemisi ile mücadele sürecinde başarısız olduğunu dile getirdi. Son olarak Sağlık Bakanı’nın COVİD-19 bilgilendirme tablosundan entübe ve yoğun bakım hasta sayılarının çıkartılmasının başarısızlığın ikrarı olduğunu ifade eden Dr. Çıray, “Tehlikenin farkında mısınız?” düşüncesini dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı tecrübesi olan Çıray,“İyi Parti olarak 30 Ocak’ta verdiğimiz Koronavirüs araştırma önergemizin AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesinden sonra 31 Ocak’ta yaptığım kamuoyu açıklamasında tedbirlerin yetersiz olduğunu belirtmiş ve Şubat ayı boyunca Umre başta olmak üzere tüm yurt dışı temaslı turistlerin ülkemize girişlerinde karantinaya alınmasının gerekliliğini vurgulamıştım. 11 Mart’ta ülkemizde tespit edilen ilk vakadan önce ise bu hastalığın bir pandemi olduğunu ve ülkemizde de varmış gibi tedbir alınması gerektiğini ciddiyetle dile getirmiştim. İlk vakadan sonra okulların kapatılması, liglerin ertelenmesi ve yurt dışı giriş çıkışlarının vakit kaybedilmeksizin kapatılması gerektiğini söyleyerek 18 Mart’ta ülke çapında tıbbi karantina uygulanması gerektiğini aksi takdirde bu yayılmanın önlenemeyeceğini söyledim. Tıbbi karantinanın nasıl yapılacağını da defalarca dile getirmiş olmama rağmen sokağa çıkma yasağı ve tıbbi karantina arasındaki farkı bilmeyen AKP yöneticileri, bütünsellikten ve bilimsellikten uzak bir şekilde alınan sokağa çıkma yasağı kararları ve yaş kısıtlamaları ile bu salgın krizini kontrol altına almaya çalışarak başarısız bir süreç yönetmiştir.”

"Sansür yeni bir Covid-19 alarmıdır"

Şehirlerarası seyahatlerin izne bağlanması gerektiğini, yoğun vaka olan illerin izolasyonunu, özel hastanelere kamu kontrolü önerisini, il bazında pandemi kurullarının kurulmasının önemini, test kitlerinin iyileştirilmesi gerektiğini, bilim kurulunun yeniden organize edilmesi gerektiğini ve Cumhurbaşkanı’na çağrı yaparak ülke çapında karantina yapılmasının hayati önem taşıdığını tüm kitle iletişim araçları vasıtasıyla duyurduklarını belirten Çıray, “Karamsarlık yaymak gibi bir niyetimizi yok, ama tüm bu önerilerimize rağmen taksit taksit, bilimsellikten uzak bir şekilde ve gecikerek tedbirleri uygulamaya devam eden AKP hükümeti, hiç de güvenilir olmayan hasta-vefat sayılarına bakarak kontrol altına alınmamış bir salgın sürecinde 1 Haziran itibariyle ülkemizi -güya- normalleşme sürecine sokmuştur. Esasen normalleşme süreci adını verdikleri bu süreç İngiltere’nin deneyip adeta bir felâkete neden olduğu ‘Sürü bağışıklığı’ modelidir. Nitekim bu süreç sonunda bugün geldiğimiz noktada hasta sayıları artış ve Ankara gibi sağlık kuruluşlarının en gelişmiş olan ilimizde bile yoğun bakım yatak sıkıntısı ortaya çıkmıştır. Sağlık Bakanı’nın her gün açıkladığı sözde bilgilendirme tablolarından entübe ve yoğun bakında yatan hasta sayıları çıkartılmıştır. Bakanlık COVİD 19 tablosuna gelen sansür bir alârm işaretidir.” dedi.

c

Haziran ayından itibaren resmi verilere göre toplumsal düzeyde bulaşıcılığı kontrol altına alamayan ülkemizde salgının geldiği son aşamadan çok büyük bir endişe duyduğunu söyleyen Çıray, sadece hastalık belirtisi gösterenlere ve şikâyetle başvuranlara test yapılan Türkiye’de hastalığın süresi göz önüne alındığında haftalar içerisinde yoğun bakım ihtiyacı olan hasta sayısının ve hastane yatış oranlarının artması test stratejilerinin kafa karıştırıcı nitelikte olduğunu belirtti.

Çıray sözlerini şöyle tamamladı;

“Türk Toraks Derneği yetkililerinin gözlem ve araştırmaları sonucu vardıkları bilgi, vaka sayılarındaki artışın resmi rakamların çok üzerinde olduğu yönündedir. TTD yetkililerine göre hastanelere yatışı yapılan COVİD-19 hastalarının sayısındaki artış yeni hasta servislerinin açılmasına sebebiyet verecek ölçüdedir. Düğünlerin, asker uğurlamalarının, cenazelerin ve diğer toplu bulunulan ortamlar devam ediyor ve derinleşen ekonomik krizin de etkisiyle hükümet yetkilileri tarafından topluma iyimserlik aşılanıyor. Bu kafa ile salgının kontrol altına alınması imkansız olduğu kadar ve Türkiye’deki salgın seyrinin giderek kötüleşiyor. Başta Sağlık Bakanı olmak üzere, her konuda son karar verici olan Sayın Erdoğan’ın dikkatlerini çekiyorum: Derhal gerekli önlemleri almazsanız sonbaharda sağlık sistemi çöker.”