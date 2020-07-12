İyi Partili Çıray: Bakalım bu kansız itleri, vatan haini kahpeleri tutuklayacak savcımız var mı?

İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan hakaret içerikli paylaşımlar için, "Bakalım bu kansız itleri, vatan haini kahpeleri tutuklayacak savcımız var mı?" dedi.

İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, sosyal medya hesabından Ayasofya'nın açılmasıyla ilgili tweet'lerde Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edilen paylaşımlar için, "Bakalım bu kansız itleri, vatan haini kahpeleri tutuklayacak savcımız var mı?" diye yazdı.

Çıray, paylaştığı tweetler'den biri AKP İzmir Buca İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Kırdağ'a ait. Kırdağ, Ayasofya’nın ibadete açılması kararının ardından Atatürk için "Taştan adam eriyor" ifadesini kullandı. Daha sonra tweet'ini silen Kırdağ, hesabını korumalı hale getirdi.

Ayasofya'nın müze statüsüne kavuşturulmasında dönemin bakanlar kurulu kararında Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası da vardı. İmza gerekçe yapılarak Atatürk'e yönelik hakaretler sosyal medyada çokça paylaşıldı.