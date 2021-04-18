İyi Partili Çıray: Akşener ile görüşüp parti kurmasını önerdim

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı ve İyi Parti milletvekili Aytun Çıray, partinin kuruluş aşamasına ilişkin olarak, "Akşener ile görüşüp parti kurmasını önerdim" açıklamasını yaptı.

Sözcü gazetesinden Emin Özgönül’ün haberine göre, Çıray, "1995'de İzmir'de DYP'den önseçime girdim. 2. sırada çıktım ama Genel Merkez 5'e indirdi. 1999'da 1. olmama rağmen aday listesine koymadılar. Sayın Meral Akşener ile 1994'de tanıştık. Abla kardeş gibi yakın olduk. 1999'da Çiller'e karşı Köksal Toptan'ı destekledik ama kaybettik. İkimiz de DYP'den tasfiye olduk. Sonra Mesut Yılmaz yeni kabinede başbakan yardımcısı olunca bana önce danışmanlık sonra da İzmir'den ANAP adaylığı önerdi. Sonucu gördüm ama bu benim için talimattı. 2002'de merkez siyasi partiler tasfiye edildi. Tayyip Bey için tarla sürülmüştü. Ben de siyaseti bırakmış Sözcü'de köşe yazıyordum. Bu vesile ile sürgündeki Burak Akbay ve Emin Çölaşan'a köşe için teşekkürlerimi sunarım." dedi.

Çıray şu ifadeleri kullandı:

"Daha sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı oldu. Bürokrasiden hukukumuz vardı. Birlikte siyaset önerdi, şeref duydum. Bilgi vermek için Demirel'e gittim. ‘Doktor, bizim partilerimiz tasfiye oldu. Atatürk'ün mücadelesini CHP'de yap. Türkiye yeniden bir Fetret Dönemi'ne giriyor' dedi. Kemal Bey beni 3 dönem Meclis'e taşıdı. Siyaseti ikbal için yapmadım. Halk ve Atatürk ilkeleri için siyaset yapacaksanız çileye de talip olacaksınız. Kılıçdaroğlu, ‘Hal'in icabına' aldırmayıp CHP'den istifama izin vermese, İYİ Parti kurucusu olmazdım. ‘Hal'in icabı' durumun gereğidir. CHP yalnızlaştırılmıştı. Erken seçim zorlamaları ortaya çıkınca, sözde başkanlık rejimine gittiğimizi anladım. Sayın Akşener ile görüşüp, merkez parti kurmasını önerdim. ‘Gelin tünelin ucundaki ışığı yakın' dedim. Hapis tehditlerine aldırmadı ve öne düştü. Cesur arkadaşlarla birlikte önemli mesafe aldık."