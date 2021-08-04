İyi Partili Çıray: AKP'nin oy alamadığı yerlere hizmet götürme konusunda kıskanç olduğunu ortaya koydunuz

İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın, “Biz ne yaptık da başımıza bunlar geldi” açıklamasına hatırlatarak iktidarı eleştirdi. Çıray, “Adalet ve Kalkınma Partisi’nin, bu tür kendisinin oy alamadığı yerlere hizmet götürme konusunda ne kadar kıskanç olduğunu ortaya koydunuz” dedi.

İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Aydın'ın Söke ilçesinde partisinin ilçe teşkilatında açıklama yaptı. ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın, “Biz ne yaptık da başımıza bunlar geldi? Devlet yardımından mahrum kaldık” sözlerini değerlendiren Çıray, "Tabii, bu esasen bütün Egelilerin soracağı bir soru. Sizin ne yaptığınıza gelince, hem referandumda hem de son seçimlerde Millet İttifakı’na çok yüksek oy vererek zaten kendiniz üstlenmeniz gereken sorumluluğu üstlendiniz ve sonuç itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisi’nin, bu tür kendisinin oy alamadığı yerlere hizmet götürme konusunda ne kadar kıskanç olduğunu ortaya koydunuz" diye konuştu.

"Yangını kimlerin söndüremediğini biliyoruz"

Yangınlardan bütün Türkiye'nin zarar gördüğünü ifade eden Çıray, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan sadece Marmarisliler zarar görmez. Bu yangınlardan sadece Egeliler zarar görmez. Muğlalılar, Antalyalılar zarar görmez. Bu önlenemeyen yangınlardan, bütün Türkiye… Hakkari’sinden, Edirne’sine maddi, manevi büyük bir zarar görecektir. Tekrar ediyorum. Bu yangının nasıl ve kimler tarafından çıkarıldığını zamanla göreceğiz. Bugün tam olarak bilmiyoruz. Ancak, bu yangını kimlerin söndüremediğini, hangi hükümetin beceriksiz olduğunu ve Türkiye’yi artık Adalet ve Kalkınma Partisi’nin, başta Sayın Erdoğan olmak üzere yönetemeyeceğinin en büyük delili olarak görüyoruz.”