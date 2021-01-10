İyi Partili Çıray: AKP'li ailelerin çocuklarının büyük bir kısmı bile AKP'ye oy vermeyecek

İyi Partili Aytun Çıray, gerilim ve kutuplaşma siyasetinin artık işe yaramayacağını belirterek, "AKP'li ailelerin çocuklarının büyük bir kısmı bile AKP'ye oy vermeyecek" görüşünü savundu.

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar'ın, "Gerilim ve kutuplaştırma siyasetlerinin artık işe yaramayacak olmasını sadece derin ve yaygın yoksullaşmaya mı bağlıyorsunuz?" sorusuna Çıray, "Şüphesiz hayır. Aynı zamanda bizi içine soktukları ucube 'Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin ve o sistemi getirmek için yaptıkları Anayasa'nın da bedelini ödeyecekler. Tüm yetkilerin tek insanda toplanmasının ne anlama geldiğini milletimiz yaşayarak gördü. Bir de dil engelini dahi Google veya Yandex çeviri gibi uygulamalarla aşmış kuşaklar var. Onlar bu iktidarın onları nelerden mahrum ettiklerini görüyorlar. Bana göre AKP'li ailelerin çocuklarının büyük bir kısmı bile AKP'ye oy vermeyecekler." yanıtını verdi.

Yazının devamı için tıklayın