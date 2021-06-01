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İyi Partili Çıray: Abdulkadir Selvi, TÜİK adına çalışıyor herhalde

01 Haziran 2021 14:57

İyi Partili Aytun Çıray, Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin “Erdoğan ne için ‘Ciddiye almayın, önemsemeyin’ dedi?” başlıklı yazısına ilişkin olarak, "Abdulkadir Selvi, TÜİK adına çalışıyor herhalde" değerlendirmesini yaptı.

Çıray, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Abdulkadir TÜİK adına çalışıyor herhalde.. Erkam'ın Venezuella'ya bavulda maske ve test kiti götürdüğüne inanacak salakları tespit ediyor olmalı." ifadesini kullandı. 

Ne olmuştu? 

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya götürdüğü iddia edilen test kiti ve maskelerin yanında taşıyabileceği miktarda olduğu için gümrük kayıtlarında yer almadığını yazdı.

TIKLAYIN | Erkam Yıldırım’ın Venezuela'ya götürdüğü iddia edilen test kiti ve maske, yanında taşıyabildiği miktarda olduğu için gümrük kayıtlarında yer almamış!

 

İyi PartiliAytun ÇırayHürriyet gazetesi yazarıAbdulkadir SelviErdoğan
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