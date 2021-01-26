İyi Partili Çıray: 65 yaş grubuna uygulanan ayrımcı kısıtlamalar Anayasa ve insan haklarına aykırıdır!

İyi Partili Aytun Çıray, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan Koronavirüs kısıtlamalarının Anayasa ve insan haklarını aykırı olduğunu belirtti.

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan’a gönderdiği açıklamada Çıray, “Pandeminin başladığı süreçlerde afaki olarak alınan tedbirler ne yazık ki, bilimsel araştırma ve verilere dayandırılmadı. En başta 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın, alınan bu tedbirler sonucunda fayda veya zarar görüp görmediklerini Sağlık Bakanlığı ne yazık ki şu ana kadar açıklamadı. Özellikle 65 yaş ve üzeri yurttaşlarımız hakkında getirilen kısıtlamaların bilimsel gerçeklere dayanıp dayanmadığını hâlâ bilmiyoruz." düşüncesini dile getirdi.

Çıray, "65 yaş grubu içinde Covid-19 tanısı alanların oranı nedir? Acaba Covid-19 tanısı almış 65 yaş ve üstü yurttaşlarımızın fatalite, yani ölüm oranları belirlenmiş midir? Diğer yaşlarla 65 yaş grubu arasında karşılaştırmalı araştırmalar yapılmalıydı, yapılmış mıdır? Bizim tıpta ‘İkinci ölüm' dediğimiz bir olay var. Yani Covid'den koruyalım derken insanlarımızı başka nedenlerle ölüme mahkûm ediyor muyuz? Sağlık Bakanlığı ikincil ölümlerle ilgili bir çalışma yaptı mı? Hastalık yükü bakımından bir çalışma yapıldı mı? Sadece yasak getiriliyor, o kadar! Uygulanan bu ayrımcı kısıtlamalar Anayasa ve insan haklarına aykırıdır! Sonuç olarak vatandaşlarımız, çektikleri eziyetin değip değmediğini bilmek hakkına sahipler." ifadesini kullandı.