İyi Partili Cesur'dan 'somut delil' şartı tepkisi: Bu binlerce serbestçe gezdiği bir hukuk düzenini teklifidir

İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, 4. Yargı Paketi’ndeki yer alan ve ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçunu da içeren katalog suçlarda tutuklama için getirilen ‘somut delil’ şartına tepki gösterdi. Cesur, “Bu nedir biliyor musunuz? Elmalı Davası’ndaki gibi binlerce istismarcının, somut delil yetersizliği ile serbestçe gezdiği, tutuklanmadığı bir hukuk düzeninin teklifidir." düşüncesini dile getirdi.

TBMM Genel Kurulu’nda, çocuk istismarının araştırılması için HDP’nin verdiği önerge üzerine söz alan Aylin Cesur, “Son 20 yılda bakın neler oldu, nelere müsaade edildi de bu güzel ülke, kendi çocukları için bir cehenneme dönüştü hatırlayalım” dedi.

Cesur, şu ifadeleri kullandı:

“En son Elmalı davası ve onun utancı, pis bir leke gibi üzerimize sindi mi? ‘Türkiye Cumhuriyeti sona erdi, İslam devleti kuracağız’ filan diye sevinç çığlıkları atan tarikat şeyhi, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı mı? Tutuklandı. Hatırlayan var mı? Üzerinde kaç gün duruldu? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden ‘babanın öz kızına şehvet duyması haram değildir’ diye fetva verildi mi? Güya soruşturma filan açılmıştı; ne oldu, sonucu ülkeyi yönetenlere soralım? Hiç kimse hakkında suç duyurusunda bulunuldu mu? Rize Kızılay Başkanı ve il özel idare genel sekreter yardımcısı olan bir şahıs, çocuk esirgeme yurdunda kalan 13 yaşındaki erkek çocuklarına cinsel istismardan tutuklandı mı? Rize'de sosyal hizmetler il müdürlüğü yaptığı dönemde çocuklara tacizden şikayet edilen şahsın, din dersi öğretmenliği yaptığı dönemde, Diyarbakır yetiştirme yurdunda erkek çocuklarına cinsel tacizden soruşturma geçirdiği anlaşılmadı mı? Sonucu ne oldu; bileniniz, takip edeniniz var mı? Ne olmuş aslında biliyor musunuz? Bu kişiler bizim insanımız evet. Ama sorun şu; seçilmişler, siz seçmişsiniz, o görevlere yollamışsınız. Diyanet’e fetvacı seçilmiş biri, biri olmuş yandaşa gazeteci, biri Kızılay İl Başkanı yapılmış, Çocuk Esirgeme Kurumu’na yönetici yapılmış, yatılı Kuran kursuna okutman verilmiş.”

4’ncü Yargı Paketi’nde yer alan ve ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçunu da kapsayan katalog suçlardan tutuklama için getirilen ‘somut delil’ şartına tepki gösteren Aylin Cesur, “Çocuk delil bulacak getirecek size, darp ve tıbbi raporları alacak, iyi bir avukat bulacak çocuk… Bu nedir biliyor musunuz? Elmalı Davası’ndaki gibi binlerce istismarcının, somut delil yetersizliği ile serbestçe gezdiği, tutuklanmadığı bir hukuk düzeninin teklifidir” diye konuştu. (ANKA)