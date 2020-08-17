İyi Partili belediyeye on yıl önceki borçtan 1 milyon 200 bin liralık icra geldi

Demre Belediye Başkanı İYİ Partili Okan Kocakaya, 2010- 2013 yıllarından kalan borç için belediyeye faiziyle 1 milyon 200 bin liralık icra geldiğini açıkladı. Kocakaya, yaptığı açıklamada 10 yıl sonra gelen icranın manidar olduğunu belirtti.

Demre Belediyesi'ne 2010- 2013 yıllarından kalan borç için icra takibi başlatıldı. Belediye Başkanı Okan Kocakaya yaptığı açıklamada; “Hem iskelelere el koyulması, hem de 2010 yılında başlayan bir borcun 10 sonra tekrar akla gelmesi çok manidar. Biz bu borcu ödeyelim deyince bize yardımcı olmuyorlar. Bunların hepsi muhalif belediye olmamızdandır” dedi.

“2013 yılında da talep edilebilirdi"

Sözcü'nün haberine göre Demre Belediye Başkanı İYİ Partili Okan Kocakaya, 2010- 2013 yıllarından kalan borç için belediyeye faiziyle 1 milyon 200 bin liralık icra geldiğini açıkladı. İcraya neden olan tahsis için konuşan Kocakaya şunları söyledi;

"Bu yerin tahsisi dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın sayesinde 2010 yılı Ekim ayı içerisinde, Demre'nin en güzel yeri olan Sülüklü Plajı ve Taşdibi Plajı aynı zamanda yeni yapılan limanın hemen karşısında 60 dönümlük alan Demre Belediyesi'ne tahsis edilmiş.

2013 yılının Şubat ayına kadar 3 yıllık süreç içerisinde bu tahsis edilen alana tek bir çivi dahi çakılmamış. Buranın yıllık üst kullanım bedeli 186 bin lira yıllık. Çok yüksek bir rakam değil belediye için. 3 yıl boyunca da bir kuruş dahi ödeme yapılmamış maliyeye. Tabi bunların faizleri gecikmeleri derken 2020 yılında 1 milyon 200 bir liraya ulaşmış bu rakam. Dolayısıyla 2013 yılında da bu rakam talep edilebilirdi. Belediyemizin o zaman içerisinde rahatlıkla ödeyebileceği bir rakamdı. Şimdi hem belediye mağdur edilmiş durumda. Kamu zararı var."

"Muhalif belediyelerin kaynaklarına çökülmektedir"

Belediyenin bu yolla en güzel alanları kaybettiğini belirten Kocakaya şöyle konuştu:

"Biz göreve geldiğimizin akabinde, bakanlığa bu tahsis edilen alanın bize verilmesine ve bedelinin taksitlendirmesi talep ettik. Bakanlık nezdinde bu yerin Taşdibi Sahili üzerindeki 5 nolu tahsisin sahibi olan Özak Anonim Şirketine tahsis edildiğini öğrendik.

Hem bunu öğrendik hem de, bu tahsis bedelinin taksitlendirilmesinin de mümkün olamayacağını. Bunun akabinde yakın bir zamanda bizim Üçağız-Kekova bölgemizde iskele haber vermeksizin, ihale bile edilmeden, Muğla'ya Hizmet Vakfı ve Türkiye Çevre Koruma Vakfı (MUÇEV) diye bir vakfa 10 yıllığına kiralandığını duyduk.

Nereden çıktı bu MUÇEV? MUÇEV'İN ne işi var Demre'de? Demre'nin kaynakları, Demre halkına tahsis edilmesi lazım. Tabiri caizse bu yolla muhalif belediyelerin kaynaklarına çökülmektedir. Biz bunlarla uğraşırken arkamızı döndük bir anda maliyeden 1 milyon 200 bin bedelli icra takibi başlatıldı. Bu durum çok manidar."