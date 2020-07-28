İyi Partili belediye başkanının şoförü iddia etti: Başkan, karımla aşk yaşadı

Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ile makam şoförü Ahmet Tilki’nin eşi arasında ilişki yaşandığı iddiası ilçeyi karıştırdı. Tilki, “Başkan nikâhımızı kıydı, beni makam şoförü yaptı. Bir süre sonra karımla birlikte olduğunu anladım” diyerek istifa etti. Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki, ölümle tehdit edildiğini belirterek, "Asılsız ve yersiz iftiralarla siyasi malzeme haline getirildim" dedi. Başkan Öztürk ise, söz knousu mesajları kendisinin atmadığını ileri sürdü. İyi Parti olayın detaylarını araştırıyor.

Antalya’nın Elmalı ilçesi, Belediye Başkanı Halil Öztürk ile makam şoförü Ahmet Tilki’nin eşi arasındaki ilişki iddiasıyla karıştı. Tilki, “Başkan nikâhımızı kıydı, beni makam şoförü yaptı. Bir süre sonra karımla birlikte olduğunu anladım” diyerek istifa etti.

Ahmet Tilki’nin noter yoluyla belediyeye bir ihtarname gönderdi. İhtarnamenin detayında 31 yaşındaki eşi Sümeyra Tilki ile Belediye Başkanı Halil Öztürk’ün cep telefonu aracılığı ile yaptığı yazışmaları tesadüfen gördüğünü öne süren Ahmet Tilki, şu iddialarda bulundu:

"Yazışmalarını gördüm"

“10 Nisan 2019’da eşim Sümeyra ile evlendik. Nikâhımızı Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk kıydı. 28 Ağustos 2019’da da beni makam şoförü olarak işe aldı. Bu görevim devam ederken, eşim Sümeyra’nın telefonunda tesadüfen Başkan Halil Öztürk ile uygunsuz resim ve yazışmaların olduğunu gördüm. Başkan Öztürk’ün eşime gönderdiği konumda buluştuklarını, belirlenen adresin çevresindeki kamera kayıtlarından tespit ettim. Çalıştığım kurumun en üst amiri olan ve benim doğrudan kendisine bağlı olduğum kişinin eşimin telefonuna gönderdiği uygunsuz ve ahlaka aykırı yazılar nedeniyle sözleşmemi fesih ediyorum.”

Sümeyra Tilki: Asılsız ve yersiz iftiralarla siyasi malzeme haline getirildim

Tilki ihtarnamenin görüntüsünü sosyal medya hesaplarından paylaştı. İddialar sonrası sosyal medya hesabından ‘Susmayacağım’ başlığıyla kısa bir açıklama paylaşan Sümeyra Tilki, şunları kaydetti:

"Ölüm tehditleriyle karşı karşıyayım; çok sayıda darp raporum var"

“Boşanma sürecinde olduğum kişi tarafından asılsız ve yersiz iftiralarla siyasi malzeme haline getirildim, kumpas dolu bir senaryoya alet edildim. Kadın cinayetlerinin artmış olduğu şu dönemde, boşanma sürecinde olduğum kişinin ölüm tehditleriyle karşı karşıyayım. Defalarca ölümle tehdit edildim. Hiç kimsenin bilmediği çok sayıda darp raporum var.”

"Yazışmalar bana ait değil"

Başkan Öztürk ise Hürriyet’e şöyle konuştu:

“Göreve geldiğim günden beri bana kumpas kurmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Makam şoförlüğümü yapan şahsın makam odama ve aracıma dinleme cihazı koyduğunu tespit ettim, kendisini işten attım. Kendisi defalarca beni aradı, eşinin telefonundan mesajlar attı. Hatta benim numaramdan bana mesaj attılar. Bunu nasıl yaptıklarını bilmiyorum. Savcılık ‘Biz de bulamayız’ dedi. WhatsApp görüntüsündeki numara bana ait ama yazışmalar bana ait değil.”

İYİ Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre olayın ‘kumpas’ olduğu yönünde fikir birliğine varıldığı, araştırılması ve ortaya çıkarılması için de bir heyet kurulacağı öğrenildi. İddiaları incelemeye aldıklarını kaydeden İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran, “Olayın ayrıntılarına gideceğiz, ekip çalışması yapacağız. Şu an için kumpas gibi görünüyor” dedi