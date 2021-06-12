İyi Partili belediye başkanına silahlı saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı; saldırı sonrası telefonda "İşlem tamam" demiş

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, dün sabah saatlerinde makam aracıyla belediye binasına geldi. Başkan Bıyık, araçtan indiği sırada H.A.’nın silahlı saldırısına uğradı.Yaklaşık 7 metre mesafeden tabanca ile 5 el ateş eden H.A., koşarak bölgeden kaçtı. Makam aracını kendisine siper eden Başkan Bıyık, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Kurşunlar belediye binasının camlarına ve çevredeki ATM'ye isabet etti. Belediyeye ait güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası önce azmettirici olduğu öne sürülen T.K., ardından da tetiği çeken H.A. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Olay yerine yaklaşık 3 kilometre mesafede köy yolunda araçta polis ekiplerince yakalanan H.A.’nın, olaydan sonra girdiği binada bir dairenin ziline bastığı, kapıyı açan kadından "Husumetlilerim peşimde cep telefonunuzla görüşebilir miyim?" diyerek cep telefonunu aldığı, ardından da T.K.’yi arayıp "işlem tamam" dediği belirtildi. Kadının ise çevrede kapsamlı incelemelerde bulunan cinayet bürosu ekipleriyle durumu paylaştığı, telefonda aranan numaradan yol çıkan ekiplerin önce T.K.yi, ardından da H.A.’yı yakaladığı ifade edildi.

H.A.’nın üzerinde bulunan suç aleti silahın, el yapımı ruhsatsız tabanca olduğu ve içerisinde mermiler yer aldığı tespit edildi.

Saldırının, ilçede ihalesi iptal edilen kültür merkezi inşaatı ile bağlantılı olduğu değerlendirilirken, şüphelilerin de sorguları sürüyor. Kentte karıştığı pek çok suçtan sabıkası olan H.A.’nin ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği bildirildi.

H.A.’nın ifadesinde kendisini azmettirenin olmadığını, saldırıyı belediye başkanından para isteyip alamadığı için gerçekleştirdiğini öne sürdü. H.A, Başkan Mustafa Bıyık'ın, isteğini yerine getirmeyip, kendisini dikkate almadığını gerekçesiyle tabancayla ateş ettiğini söyledi. Diğer şüpheli T.A. ise suçlamaları reddetti. Haklarında ek gözaltı süresi alınan şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. (DHA)

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