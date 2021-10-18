İYİ Partili belediye başkanı hakkında ikinci kez 'kadına hakaret'ten 3 ay uzaklaştırma kararı

Çorum’un İyi Partili Sungurlu Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner, hakkında ikinci kez, MHP Çorum milletvekili aday adayı olan Döndü Akkaşoğlu’nu “tehdit” ve “hakaret” ettiği iddiasıyla uzaklaştırma kararı verildi. Şahiner hakkında “hakaret” suçundan dava açılırken mahkeme, tedbir kararına uymadığı takdirde Belediye Başkanı’na zorlama hapsi verileceği şeklinde de uyarıda bulundu.

GazeteduvaR’dan Elvan Yılmaz’ın haberine göre, Ankara’da eğitmenlik yapan ve 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri’nde MHP Çorum milletvekili aday adayı olan Döndü Akkaşoğlu, İYİ Partili Sungurlu Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner hakkında kendisine sosyal medyadan hakaret ettiği ve iftira attığı iddiası ile suç duyurusunda bulundu. Ankara 1. Aile Mahkemesi, Döndü Akkaşoğlu’nun “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine” dair kanun gereği istediği tedbir kararını kabul etti. Mahkeme şiddet mağduru Döndü Akkaoğlu’nun koruma altına alınmasına ve Abdülkadir Şahiner’e üç ay uzaklaştırma karar vermişti. Döndü Akkaşoğlu’nun tekrar müracaatı üzerine mahkeme sosyal medya ve WhatsApp’tan yaptığı iftara, şiddet ve hakaret gerekçesiyle Şahiner hakkında üç ay daha uzaklaştırma kararı aldırdı.

Tedbir kararlarına uymazsa zorlama hapsi verilecek

Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in üç ay süreyle Döndü Akkaşoğlu’na yönelik olarak iftira, şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeye yönelik söz ve davranışlarda bulunmamasına karar veren mahkeme şu tedbirleri koydu: "Konuta, iş yerine ve okula yaklaşmaması, iletişim araçları ile rahatsız etmemesi." Mahkeme tedbir kararına uymadığı takdirde Şahiner hakkında zorlama hapsi verileceği şeklinde de uyarıda bulundu.

Şahiner hâkim karşısına çıkacak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede Şahiner’in deliller ve soruşturma evrakları kapsamında “hakaret” suçunu oluşturduğu belirtildi. Ankara Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmasının talep edilmesi üzere Ankara 50. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek Şahiner hakkında “hakaret” suçundan dava açılmasına karar verdi. Davanın ilk duruşması 19 Ocak 2022 tarihinde görülecek.