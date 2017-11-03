T24 LogoT24 Logo
Politika

İYİ Partili Başkan'ın 'Bahçeli' paylaşımına tepki

Ergün AYAZ/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de, İYİ Parti İl Başkanlığı'na getirilen Haluk Ulusoy'un, göreve gelmeden önce, sosyal medya hesabından yaptığı 'Devlet Bahçeli, Allah bize tez zamanda senin helvanı yemeyi nasip etsin' paylaşımı tepki çekti

03 Kasım 2017 17:59

Ergün AYAZ/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'de, İYİ Parti İl Başkanlığı\'na getirilen Haluk Ulusoy\'un, göreve gelmeden önce, sosyal medya hesabından yaptığı \'Devlet Bahçeli, Allah bize tez zamanda senin helvanı yemeyi nasip etsin\' paylaşımı tepki çekti. Tepkiler üzerine mesajı silen işadamı Haluk Ulusoy, paylaşımı referandumu gecesi kızgınlıkla yaptığını söyledi.
İşadamı Haluk Ulusoy, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı\'na getirildi. Haluk Ulusoy\'un daha önce sosyal medya hesabından yaptığı, \'Devlet Bahçeli, Allah bize tez zamanda senin helvanı yemeyi nasip etsin\' paylaşımı özellikle MHP\'lilerin tepkilerine neden oldu. Ulusoy, tepkiler üzerine sildiği paylaşımı, 16 Nisan referandum sonuçlarının açıklandığı gece kızgınlıkla yaptığını söyledi. Ulusoy, şunları kaydetti:
\"Referandumda, Sayın Bahçeli\'nin bana göre MHP\'nin kuruluş değerlerine, rahmetle, saygıyla andığım Alparslan Türkeş\'in kurduğu partinin değerlerine aykırı hareket ettiğini ve kendisine verilen oyların karşılığını vermediğini, Ak Parti\'ye yaklaşarak partisine ve seçmenine sırtını döndüğünü düşündüğüm için o akşamın kızgınlığıyla yapılmış paylaşımdır. İşin özünde, kendisi Türkiye\'de belli bir seçmen kitlesine sahip olan MHP\'nin genel başkanıdır. Makamını saygı ve sevgiyle hürmet ederiz. Bugün kendisinin giydiği cekettir. Kişisel olarak yaptığının hâlâ yanlış olduğunu düşünüyorum,. Bu sebeple de İYİ Parti\'nin üyesi oldum. Türkiye\'de iyi şeyler yapmak için göreve talip oldum. Görevlendirildim, iyi insanların aldığı oyu, söz verdiği şekilde kullanacağı, seçmenine yanlış yapmayacağı iyi bir hareketin içindeyiz. Herkesi de iyi şeyler yapmak için İYİ Parti\'ye bekliyoruz.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ergün AYAZBAŞİSKELE Kocaeli DHA KOCAELİPartiBaşkanlığıHaluk UlusoyBahçeli AllahHaluk UlusoypaylaşımıParti KocaeliMHPUlusoyNisanSayın BahçeliAlparslan TürkeşAk PartiTürkiyeMakamınıBugünKişiselBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24