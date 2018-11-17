İYİ Partili Bal: PKK'ya karşı duruşumuz belli

Yusuf ÇINAR- Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Bal, HDP ile ittifak iddialarıyla ilgili olarak, \"Bizim PKK\'ya karşı duruşumuz belli. PKK yanlılarına, bakanların değerlendirmelerine olan tepkimiz belli\" dedi.

​İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Bal, çeşitli programlara katılmak üzerine Çorum\'a geldi. Partisinin il ve ilçe yöneticileriyle düzenlenen istişare toplantısına katılan Bal, açıklamalarda bulundu. Parti bünyesinde oluşturulan heyetle 34 kente giderek yerel seçimle ilgili çalışmalar yaptıklarını belirten Bal, \"İYİ Parti çok başarılı olacak, çok iddialı geliyoruz. Ahlakı etkili kılan, halk ve adalet kavramları üzerinde duran, \'adaletin ve halkın olmadığı bir yerde huzurun da olması mümkün değil\' anlayışıyla İYİ Parti mensupları olarak, bu ülkenin insanlarının hak ve adalet yürüyüşünde ve anlayışında ortaya atılmış cesurlar hareketi olarak çalışmaları sürdürüyoruz. Şimdi belediyecilik anlayışımızla herkesi kucaklayabilen, kamplaştırmayan, kutuplaştırmayan, bu ülkenin insanlarının hepsini eşit, hepsini kardeş gören bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz\" dedi.

Bir basın mensubunun, HDP ile ittifak iddiaları ile ilgili sorusu üzerine \"Böyle iddialar olur mu ya? Tabi ki tepkimiz var. Bizim PKK\'ya karşı nasıl bir tavır içinde olduğumuzu herkesin bilmesi lazım. Bize başından beri ne iftiralar atıldığını biliyoruz. Şeffaf, açık açık, ne istediğimizi milletimizle paylaşıyoruz, genel başkanımız paylaşıyor. Bizim PKK\'ya karşı duruşumuz belli, PKK yanlılarına, bakanların değerlendirmelerine olan tepkimiz belli\" dedi.

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