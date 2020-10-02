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İyi Partili Aytun Çıray: Olan bitenler partinin iç meselesi değildir

02 Ekim 2020 15:50

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in liste kriziyle ilgili yaptığı “İç meselelerimizle Türkiye'yi meşgul etmeyi doğru bulmuyorum" açıklamasına; İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, “İYİ Parti’de olanla bitenler partinin bir iç meselesi değildir” dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün TBMM'de  parti içinde yaşananlarla ilgili yöneltilen sorulara; “Bizim derdimiz memleket meselesi, derdimiz işsizlik, bizim derdimiz umutsuz gençler. Dolayısıyla iç meselelerimizle Türkiye'yi meşgul etmeyi doğru bulmuyorum"  yanıtını verdi.

İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan bu sözlere “İYİ Parti’de olanla bitenler partinin bir iç meselesi değildir”  yorumu geldi.

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