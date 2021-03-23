İyi Partili Aytun Çıray'dan Sağlık Bakanı Koca'ya: 1,5 milyon doz Biontech aşısı kimlere yapıldı?

İyi Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Dr. Aytun Çıray, Türkiye’ye geldiği belirtilen 1,5 milyon doz Pfizer/Biontech aşılarının imtiyazlı bazı AKP yöneticilerine ve kesimlerine yapıldığı hakkındaki iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Çıray, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya cevaplaması için Meclis Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi.

Aytun Çıray, Alman Pfizer/Biontech işbirliği ile üretilen ve etkinliği yaklaşık %94,5 olan aşılar ile ilgili 31 Aralık 2020’de 4,5 milyon dozluk anlaşma yapıldığının ve mart sonuna kadar bu aşıların ülkemize geleceğinin Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Mücahit Özdemir tarafından kamuoyuyla paylaşıldığını söyledi. Yapılan açıklamaya göre aşının temininde ve tesliminde bir gecikme olmayacağının, geldiğinde de risk gruplarına göre sırayla uygulanmaya devam edeceğinin söylendiğini belirten Çıray, Avrupa Birliği tarafından AB kaynaklı aşıların hangi ülkelere ne kadar gönderildiğinin açıklandığı belgede Türkiye’ye 1,5 milyon doz aşının çoktan geldiği ortaya çıkmıştır, dedi. Çıray sözlerine şöyle devam etti:

"Aşı meselesi de sonunda bir skandal haline gelmiştir. Artık şeffaflık ve güvenilirlikle yakından uzaktan bir bağı kalmayan AKP yöneticilerinin el altından aşı getirtip kendi üyelerine ve seçmenlerine yaptırıyor iddialarına dahi şaşırılmayacak duruma geldik. Artık adaletten yoksun, insan sağlığının önemini dahi siyasal islamist takıntılarına göre sınıflandırıp öncelik tanıyan bir iktidarla karşı karşıyayız."

AKP kongrelerindeki rahatlığın sebebi bu aşılar mı?

Çıray, şu soruları yöneltti: