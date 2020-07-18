İyi Partili Aytun Çıray'dan Diyanet İşleri Başkanı'na: Yakında günah da çıkarır Adil Öksüz'ün jüri hocası

İyi Parti Milletvekili Aytun Çıray, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'nın cami statüsüne alınması kararıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan için söylediği "Kendisinin amel defterine bu kararının bu onayının inşallah büyük bir sevap olarak yazılmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ettim" sözlerine tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Aytun Çıray "Yüce Allah nezdinde Sayın Erdoğan'a referans olmuş. Yakında günah da çıkarır Adil Öksüz'ün juri hocası. İslam'a zulum dönemi" diye yazdı.

Ne olmuştu?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya kararının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği ilk görüşmeyi anlatmış, “İlk görüşmemizde teşekkür ettim, hürmetlerimi arz ettim. Kendisinin amel defterine bu kararının bu onayının inşallah büyük bir sevap olarak yazılmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ettim” demişti.