İyi Partili Aytun Çıray: Bilim Kurulu işlevsiz, bilimsel gerçeklerin göz ardı edilmesine göz yumuyorlar

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Sağlık Bakanlığı müsteşarı Dr. Aytun Çıray, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede tüm Türkiye'nin tıbbi karantina alınması gerektiğini belirtti. Çıray, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun işlevsiz olduğunu dile getirdi.

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar'a konuşan Çıray, "Aşısı ve ilâcı olmayan bir virüs için olmazsa olmaz tedbir karantinadır. Ama AKP iktidarının yaptığı gibi taksit taksit ve yozlaştırılmış bir karantina modeli değil. Üstelik 31 ilde ve sadece hafta sonuyla sınırlı ilk yasak uygulaması sonrasında yaşananlar, yarım yamalak tedbirleri de adeta berhava etti. Ne yazık ki bedeli ağır olacak." dedi.

Çıray, "Türkiye'de mutlak kuvvetler birliği rejiminin başında olan Sayın Erdoğan, şüphesiz olan ve olmayan her şeyin sorumlusudur. Tek kaygıları iktidar sürelerini mümkün olduğu kadar uzatmaktır. Halbuki biz hekimlerin tek kaygısı, vatandaşlarımızın sağlıklarını korumaktır. Çok daha ciddi bir 'düşmanla' karşı karşıyayız. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı korona mücadelesini yönlendirecek Bilim Kurulu'nu 10 Ocak'ta oluşturdu." diye konuştu.

Çıray, "Benim müsteşarlık yaptığım dönemlerde de çeşitli bilim kurulları oluşturduk. Başta bakanlar olmak üzere, biz onlara itaat eder, bilimsel kararlarının dışına çıkmadan konuları siyasal dile çevirirdik. Şimdi ise Bilim Kurulu işlevsiz!.. Onlar da ne yazık ki objektif bilimsel gerçeklerin göz ardı edilmesine göz yumuyorlar. Sayın Meral Akşener'in sert ve haklı uyarılarının altında da bu durum yatıyor. Süreci görünürde, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sekreteri olmaktan öte bir fonksiyonu olmayan Sağlık Bakanı götürüyor." ifadesini kullandı.

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