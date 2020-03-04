İyi Partili Aylin Cesur'un şehit cenazesinde saf düzeninin önüne geçmesi eleştirilmeye devam ediyor

İdlib'de saldırıya uğramaları sonucu şehit olan 34 askerden Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in 1 Mart'ta Afyonkarahisar’daki cenaze törenine katılan İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, namazın sonuna doğru cemaatin önüne geçmesi ve yaptığı makyajıyla eleştirildi. İslam hukuku uzmanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman, "Adaba aykırı" derken; Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi İlahiyatçı Emre Dorman, "Kur’an ayetleri de ibadetlerdeki haklar anlamında kadın ve erkek arasında ayrım yapmaz" görüşünü dile getirdi. İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk da, "Bu saldırıyı doğru bulmuyorum" dedi.

İslam hukuku uzmanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman ise “Saf düzeninde tertip bellidir. Temel kaidelerden biri namaz kılanların önünden geçilmemesidir. Saf düzenini dikkate almayıp en önde tek başına durmaya çalışmak adaba aykırıdır” diyerek Cesur’u eleştirdi.

Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi İlahiyatçı Emre Dorman da, “Namaz kılınırken en öne neden geçmek durumunda kaldığını en iyi kendisi bilip açıklayacaktır. Bu din sadece erkeklere inmiş değildir. Kadınlar da erkekler kadar her anlamda hak sahibidir. Kur’an ayetleri de ibadetlerdeki haklar anlamında kadın ve erkek arasında ayrım yapmaz” dedi.

İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk da, sosyal medya hesabından, “Elbiselerden beyaz olanları giyin. Çünkü onlar en hayırlı giyeceklerinizdir. Ölülerinizi de beyazla kefenleyin” hadisini paylaşarak Cesur’u şöyle savundu:

“Dolayısıyla cenazelerde matemi ifade etmek için siyah giyinmenin dinle alakası olmadığı ifade edilmiştir. Milletvekilimiz Aylin Cesur’un namaz sonrası, protokole girerek, başını kapatarak dua etmesinin neresi yanlış? Kadın olması mı? Efendim, beyaz ve şık giyinmiş. Bu saldırıyı doğru bulmuyorum.”