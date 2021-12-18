İyi Partili Aydın: Bu yıl partimize üye olanların yüzde 80'i AK Parti'den kopanlardan oluşuyor

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, AKP'den kopmuş "muazzam bir kitle" olduğunu söylerken, "İyi Parti bu yıl içerisinde yaptığı üyelerin yüzde 80'ini AK Parti'den ayrılanlardan yapıyor yani AK Parti bizim partimize doğru akıyor, küskünleriyle beraber. Herkesi kucaklayacağız çünkü bu millet yeteri kadar ayrıştırıldı." dedi.

Aydın, İyi Parti'nin kurulmasıyla beraber Türkiye'de siyasal iklimin değiştiğini savunarak, "Bunlar iktidara geldiği günden beri, 2018 Genel Seçimlerine kadar geçen sürede muhalefet parti görevini üstlenmiş olan partiler seçime kadar horul horul uyudular, sahayı AK Parti domine etti. Türkiye'nin gündemini o tayin etti, onun dediklerini tartıştık, onların konuştukları televizyonlarda tartışıldı. Canı sıkılmış, umduğunu bulamayan hiçbir kesime, seçime kadar hiçbir siyasi parti gitmedi" diye konuştu.

Aydın, İyi Parti'nin seçimlerde çok iyi sonuçlar elde edeceğine inandığının altını çizerek şu değerlendirmede bulundu:

"Bu anlayışa karşı milletin isyanı sandıkta olacak. Bu insanlar seçim günü geldiğinde bir partide toplanacaklar. Benim bu sözlerimi unutmayın, beni hatırlayın seçim günü. Göreceksiniz, İYİ Parti'de toplanacaklar ve hem Türkiye'de birinci parti olacağız hem de Trabzon'da birinci parti olacağız. Milletin yüzü bize dönük. Bizim cesaretimize, kararlılığımıza, kadroların liyakatine, bu işi yapabileceğimize olan inancını güçlendirerek bizimle hareket etmeye karar vermiş büyük bir topluluk var. AK Parti'den kopmuş muazzam büyük bir kitle var. İYİ Parti bu yıl içerisinde yaptığı üyelerin yüzde 80'ini AK Parti'den ayrılanlardan yapıyor yani AK Parti bizim partimize doğru akıyor, küskünleriyle beraber. Herkesi kucaklayacağız çünkü bu millet yeteri kadar ayrıştırıldı."