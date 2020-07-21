DEDAŞ tarafından elektriği kesilen vatandaşların Koronavirüs salgını nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayabileceğini hatırlatan Sezgin, mağduriyetin giderilmesi için atılması gereken adımları şu şekilde sıraladı:
- Çiftçilerin banka hesaplarındaki paraya DEDAŞ tarafından doğrudan el konulması uygulamasına derhal son verilmelidir.
- Hem sosyal devlet ilkesinin gereği olarak, hem de gıda güvenliği açısından hayati önemde olan tarımsal üretime ağır zarar verilmemesi için, bölgedeki çiftçilerimizin DEDAŞ ’a olan bütün borçları ve cezaları derhal iptal edilmelidir
- DEDAŞ tarafından yapılan hukuksuz işlemleri araştırmak üzere en kısa sürede kapsamlı ve tarafsız bir soruşturma gerçekleştirilmelidir.
- DEDAŞ yeniden devletleştirilmelidir.
- GAP projesi kapsamındaki sulama sistemi için barajlarda tutulan su Mardin ve Şanlıurfa’nın tamamına ulaştırılmalıdır.
- Çiftçilerin tarımsal amaçlı elektrik sarfiyatları için indirimli bir tarife uygulanmalı, faturalardan tahsil edilen TRT payı başta olmak üzere tüm ilave maliyetler ortadan kaldırılmalıdır.
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