İyi Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak, Mardin, Diyarbakır ve Urfa'da elektrik kesintileriyle gündeme gelen DEDAŞ'ın kamulaştırılması gerektiğini belirterek, "Çiftçilerin banka hesaplarındaki paraya el konulmasına derhal son verilmeli, sosyal devlet ilkesi gereği, bölgedeki çiftçilerimizin DEDAŞ ’a olan bütün borçları ve cezaları derhal iptal edilmelidir" dedi.

İyi Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak, Mardin, Diyarbakır ve Urfa'da elektrik kesintileri sonrası bölgedeki çiftçilerin yaşadıklarını anlattı.

"DEDAŞ yeniden devletleştirilmelidir" diyen Sezgin, şirketin haksız ve abartılı cezalar kestiğini dile getirdi.