İyi Partili Aydın Adnan Sezgin: Çoklu baro teklifi, Halk TV ve TELE 1'e verilen cezalar; Mussolini İtalyası'nda, Hitler Almanyası'nda benzer gelişmeler yaşanmıştır

İyi Parti Siyaset Akademisi Başkanı ve Aydın milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, çoklu baro düzenlemesiyle ilgili "Avukatlık kanun teklifi, Halk TV ve TELE 1'e verilen cezalar, Türkiye’yi totalitarizme götürme gayretleridir. Mussolini İtalyası'nda, Hitler Almanyası'nda benzer gelişmeler yaşanmıştır" dedi.

İyi Parti Siyaset Akademisi Başkanı ve Aydın milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Totalitarizme geçiş dönemlerinde kurumların imha edilerek, sivil toplum ve siyasetin alanının daraltıldığını belirten Sezgin, "Türkiye’de hem bunu hem de insan hakları ve temel özgürlüklerin gittikçe ağırlaşan ihlallerini yaşıyoruz. Avukatlık kanun teklifini, Halk TV ve TELE 1 kanallarının keyfi ve insafsız cezalara çarptırılmalarını birlikte görmek ve Türkiye’nin totalitarizme doğru götürülme gayretleri bağlamında değerlendirmek gerekir" diye konuştu.

"Hiçbir demokratik hukuk devletinde böyle bir düzenleme düşünülemez"

İyi Parti'nin çoklu baro teklifine karşı Adalet Komisyonu’nda büyük bir mücadele verdiğini söyleyen Sezgin, "Hiçbir demokratik hukuk devletinde böyle bir düzenleme düşünülemez. New-York Baroları, Paris Baroları, Tokyo Baroları gibi ifadeler duyamazsınız, oralarda kimselerin aklına gelmez. Bu ülkemizin, tek adam rejimiyle birlikte totalitarizme doğru kaydığının yeni bir göstergesi, bu vahim sürecin yeni bir aşaması" ifadelerini kullandı.

"Libya'da ateşkesin sağlanmasını, ulusal çıkarlarımızın zarar görmemesini diliyoruz"

Basın toplantısında Libya'daki gelişmelere de değinen Sezgin, Al Watiya havaalanının bombalanmasının, iktidarın orayı kalıcı bir Türk üssüne dönüştürmek niyetini açıkladıktan sonra meydana geldiğine dikkat çekti.

Sezgin "Bazı yabancı kaynaklar bu üssün BAE uçakları tarafından, bazı kaynaklar günlerden beri Libya’da Jufra üssüne konuşlandıran Rus yapımı uçaklar tarafından bombalandığını, alt yapının tahrip edildiğini, Libya’ya sevk ettiğimiz hava savunma sistemlerinin de zarar gördüğünü, toplam 50-55 kişinin öldüğünü öne sürmektedir. Umarım zayiat bu denli ağır değildir. Libya’da ateşkesin sağlanmasını sürdürülebilir barışın tesis edilmesini ulusal çıkarlarımızın zarar görmemesini diliyoruz" dedi.