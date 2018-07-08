İyi Parti'li Arkaz'ın Bahçeli'nin elini öpmesi parti içinde tepki çekti: Bu görüntüleri kabul etmiyorum

İyi Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz’ın TBMM'nde yapılan milletvekili ant içme töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpmesi, İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ün de ülkücü işareti yapması parti içinde tartışmalara nedne oldu. İyi Partili Murat Ağırel, kişisel sosyal emdya hesabı üzerinden Arkaz ve Öztürk'ü eleştirerek, "Ben İyi Parti üyesi olarak bu görüntüleri kabul etmiyorum" dedi.

İyi Partili Murat Ağırel, sosyal medya paylaşımıyla iki isme de tepki gösterdi. Ağırel, sosyal medya adresi Twitter'a, “Ben İyi Parti üyesi olarak bu görüntüleri kabul etmiyorum... Ben solcu gelenekten gelen bir Kemalist olarak yemin töreninde sol elimi kaldırsam ne düşünülürse bende şu anda onu düşünüyorum... MHP de daha önce siyaset yapmış olabilirsiniz ancak bunca olay yaşanmışken el öpme nedir? Kesinlikle kabul etmiyorum ve şiddetle protesto ediyorum. İyi Parti MHP değildir” diye yazdı.

Öte yandan Eski MHP’li, İyi Parti milletvekili Koray Aydın da Meclis'te Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. İki ismin samimi tokalaşmaları dikkati çekti.

Musavat Dervişoğlu Bahçeli'nin önünde eğildi

Ayrıca İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Musavat Dervişoğlu'nun da yemin ettikten sonra Devlet Bahçeli'nin yanına gittiği görüldü. Sosyal medyada Dervişoğlu'nun Bahçeli'nin elini öptüğü de iddia edildi. Fakat daha sonradan Dervişoğlu'nun el öpmediği sadece eğildiği aktarıldı.

İyi Parti'li Ağırel şunları kaydetti:

"Geleneğimizmiş! Büyükmüş! eli öpülürmüş..Peki Meclis Başkanı olarak en yaşlı üye sıfatı ile Durmuş Yılmaz açılış yaptı..Kimse elini öptü mü?

Genel Başkan’ın namusuna varana kadar laf edecek,bana fetöcü diyecek,terörist diyecek ve ben İYi PARTİ üyesi,hergün sahada çalışan Milletvekili adayı olarak bunu kabul edeceğim öyle mi? İYİ Parti İstanbul Milletvekili Arkaz’ı protesto ediyorum, kabul etmiyorum..."

