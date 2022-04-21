İyi Partili Alp Emeç: İfademi verip derse yetişecektim beni tutukladılar

Gazeteci Sedef Kabaş’ın tutuklanmasına neden olan atasözünü sosyal medya hesabından paylaşıp sildiği için “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanan Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğrencisi ve İyi Parti Gençlik Kolları Üyesi Alp Emeç, “İfademi verip derse yetişecektim beni tutukladılar” dedi.

Emeç, Medyascope’tan Ali Macit’in sorularını yanıtladı. Emeç, "Tutuklanmayı hiç beklemiyordum süreç bir anda gerçekleşti. İfadeye çağrıldığımda başta inanamadım. Polisler ifadeye ‘Önemli bir şey yok. Attığın bir tweet var. Gelip ifadeni verip gideceksin’ diyerek çağırdılar. Savcılığa gittik, ifadeden sonra bir kadın geldi ceza hakimliğine sevk edileceğimi söyledi. Barodan avukat verdiler. Avukat geldi, dosyayı inceledi ve şaşırdı. Tutuklanmayacağımızı, endişelenmemem gerektiğini söyledi. Benden önce ifadeye giren kişi yaralamadan dolayı girdi, saldılar, beni tutukladılar. Bu duruma inanamadım. Beni tutukladığını söyleyince ben de avukatım da dışarıda bekleyen ailem de çok şaşırdı. Benim derdim ifademi hızlıca verip derse yetişmekti ancak beni tutuklayıp buraya getirdiler.” diye konuştu. Emeç şu ifadeleri kullandı:

"Ümitsizliğim artık sona erdi”

Başta umutsuzluğa sürüklendim. Cezamın ne olduğunu, ne kadar süre burada kalacağımı bilmiyordum. Sürenin belirsizliği umutsuzluğa sürüklüyor. Bir yıl kalacaksın deseler bu kadar zorlanmazdım. Dışarıdan gelen avukat arkadaşlarım, abilerim ziyaretime geldikçe rahatladım. Destek geldikçe, sesimi duyurdukça umutlandım. Ümitsizliğim artık sona erdi”