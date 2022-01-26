İyi Partili Ali Kıdık: THY Yönetim Kurulu Başkanı istifa etti

İyi Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kıdık, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın istifa ettiğini öne sürdü. Kıdık’a göre istifa yarın açıklanacak.

İyi Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, Twitter hesabından önemli bir iddiayı dile getirdi. Havacılık alanındaki değerlendirmeleriyle bilinen Kıdık, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu (THY) Başkanı İlker Aycı’nın istifa ettiğini belirtti.

Bir önceki paylaşımında Aycı'nın istifasının istendiğini kaydeden Kıdık, daha sonra şu paylaşımı yaptı:

"Yarın Yönetim Kurulu'nda istifasını açıklayacak"