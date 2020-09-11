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İyi Partili Ali Demiray Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

11 Eylül 2020 08:40

İyi Parti Kurucu Yönetim Kurulu üyesi ve eski Adana İl Başkanı Yardımcısı Ali Demiray, Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

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