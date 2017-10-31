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Politika

İyi Partili Akalın: Edirne'de 10 bin üyenin üzerine çıkacağız

EDİRNE, (DHA) - İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Mehmet Tolga Akalın, Edirne'de 10 bin üyenin üzerine çıkacaklarını ifade ederek, "Türkiye’yi bu kötü gidişattan kurtarmak için hep birlikte gömleklerimizin üzerine "Vatanseverlik üniforması" giyelim çağrı

31 Ekim 2017 19:58

EDİRNE, (DHA) - İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Mehmet Tolga Akalın, Edirne\'de 10 bin üyenin üzerine çıkacaklarını ifade ederek, \"Türkiye’yi bu kötü gidişattan kurtarmak için hep birlikte gömleklerimizin üzerine \"Vatanseverlik üniforması\" giyelim çağrısı yapıyoruz\" dedi.
İyi Parti kurucuları arasında yer alan ve Genel İdare Kurulu üyesi Mehmet Tolga Akalın, gazetecilerle bir kafede bir araya geldi. 25 yıllık siyasetçi olan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'in Rumelili olduğunu belirten Akalın, milli birliği yeniden temin edeceklerini söyledi. İyi Parti\'nin Türk siyasi tarihinin gördüğü en yerli, en milli ve en demokratik siyasi mücadele sonucu milletin gözü önünde kurulduğunu kaydeden Akalın, \"İyi Parti, sağda değil, siyasette oluşmuş boşluk ve umutsuzluktan dolayı doğmuştur. Onu eski kavramlar ile Ak Parti ve CHP mensuplarının sağa sola yamamaya çalışması, beyhude bir gayrettir. İyi Parti olarak kimseden gömleğini çıkarmasını istemiyoruz. Tam aksine İyi Parti\'nin iktidar yürüyüşüne destek vermek isteyen herkes, dilerse kendisini ülkücü, milliyetçi, sosyal demokrat, solcu, muhafazakar ve benzeri alt siyasi kavramlar ile partimiz çatısı altında da dilediği gibi tanımlayabilir. İyi Parti olarak Türkiye’yi bu kötü gidişattan kurtarmak için hep birlikte gömleklerimizin üzerine \'Vatanseverlik üniforması\' giyelim çağrısı yapıyoruz\" dedi.
Mehmet Tolga Akalın, Edirne\'de partiye katılımlarında yüksek olacağını düşündüğü ve 10 bin üyenin üzerine çıkacaklarını düşündüğünü de sözlerine ekledi.

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