İyi Partili Ahmet Çelik'ten T24'e ziyaret: Bağımsız basın, ülkenin teminatı

T24 internet sitesini ziyaret eden İyi Parti İstanbul Milletvekili ve Yeniçağ Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Çelik, "Bağımsız ve özgür basın, demokrasimizin en büyük teminatıdır" dedi.

Basın kuruluşlarına ziyaretlerini sürdüren Ahmet Çelik, T24 Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın ile görüştü. Bilgi kirliliğinin had safhaya ulaştığı bir ortamda objektif, ilkeli, güvenilir ve dürüst yayıncılığı ile takdir toplayan T24'ün toplumu doğru bilgilendirmek adına çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirten Çelik şunları söyledi:

"Dünyanın dijital çağa adım atmasıyla birlikte günümüzde internet gazeteciliği, insanların haber ihtiyacını karşılayan birincil kaynaklardan biri haline geldi. Sevinçle kaydetmeliyiz ki Türkiye de medyadaki bu dönüşümün gerisinde kalmadı. İnternet gazeteciliği kısa sürede ülkemizde de kabul görüp kurumlaşmaya başladı. T24 bu süreçte Türkiye'de internet gazeteciliğinin parlayan yıldızı olarak kitlelerin güvenini kazanmış, ayrıca bağımsız gazeteciliğin öncülerinden olmuştur. T24, internet gazeteciliği alanında elde ettiği saygınlığıyla gelişmekte olduğu bu mecrada güzel bir örnek teşkil etmektedir. Emeği geçenleri kutluyorum."

Ziyareti dolayısıyla Ahmet Çelik'e teşekkür eden T24 Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın da, yayın ilkelerinden hiç bir taviz vermeden bağımsız gazetecilik yapmaya sürdüreceklerini söyledi.