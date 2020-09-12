İyi Partili Ağıralioğlu'ndan 'kahvaltı' çağrısı yapan Demirtaş'a: Bir şehidin evinde acıya ortak olabilirse memleketin bütün sofraları açılır

İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Meral Akşener'e yaptığı 'kahvaltı' çağrısına ilişkin "Selahattin Demirtaş sazıyla bir şehidin evinde, Aybükemizin evinde Mağusa Limanı'nı çalabilir mi? O acıya ortak olabilme iradesini gösterdiği andan itibaren memleketin bütün kahvaltı sofraları ona açılabilir" değerlendirmesini yaptı.

İyiParti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı bir televizyon programında Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki 'kahvaltı' diyaloğuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Eğer bu bir PR çalışmasıysa benim mesela Selahattin Demirtaş'ı millet vicdanında çok daha sevimli hale getirecek teklifim şudur; partimin hassasiyeti de bu istikamettedir, bugün de zaten bu minvalde birkaç şey söyledim" diyen Ağıralioğlu, şöyle devam etti:

"PKK ile mücadelede devletin yanında olabilmek başarılabilirse, Türkiye partisi olabilmek imkanına dönüştürülebilirse Türkiye'nin meselelerini konuşmak hakkı ele geçebilir. Mesela kahvaltıya gelmek için apansız kapı kollamak yerine Selahattin Demirtaş'a şehitlerin evine gidip, şehitlerin acılarını paylaşıp o acıların etrafında hüznü olan annelere 'Biz bu Allah'ın belası terörden hep beraber kurtulacağız, sonra da yaralarımızı birlikte saracağız, bu PKK'dan, bu Allah'ın belası PKK'dan kurtulacağız'diyebilmeyi başarabilirse o sorumlulukla siyaset yapabilmek alanı ona oluşturulabilirse herkesin kapısını çalıp kahvaltı edebilme imkanına kavuşabilir."

Saldırıda hayatını kaybeden 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın 'Mağusa Limanı' adlı türküyü seslendirdiğini anımsatan Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Mesela Selahattin Demirtaş sazıyla bir şehidin evinde, Aybükemizin evinde bu türküyü çalabilir mi? O acıya ortak olabilme iradesini gösterdiği andan itibaren memleketin bütün kahvaltı sofraları ona açılabilir. Kendi babasının naaşının hangi al bayrağın altında olduğunu kestirememiş minicik yavruların, 'Benim babam acaba bunların hangisi' diye koşuşturan evlatlarımızın evine gidebilirse o zaman hiçbir PR çalışması yapmasına gerek kalmayacaktır. Bu acılar etrafında biz şunun hesabını yaparak bu hatırlatmayı yapıyoruz; Genel Başkanımızın hatırlatmasındaki kan vurgusu, siyaseti kan vurgusuyla yapmıyoruz ama şudur, onun bilinmesini isteriz; yıllardır burası kahvaltılarına babasız oturan yetimlerin ülkesidir."

Ne olmuştu?

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Mesela ben dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım'ın kapısını çalar ve 'Kahvaltıya geldik' derdim" sözlerine cevap veren İyi Parti Genel Başkanı Akşener şunları kaydetmişti:

"Ben Güneydoğu'yu iyi bilirim, Güneydoğu'nun bir özelliği şudur, yani Güneydoğu'da yaşayan Kürtlerin, 'İstanbul'da, İzmir'de hani şehirleştik, batılılaştık' onları bilemem ama orada şudur; kanlın olsa, yani kan davalı birisi olsa kapısı çalındığı zaman o kapıdan içeri alınır, evin annesi, en yaşlısı korur kollar sonra kapıdan dışarı çıktıktan sonra kan davası devam eder.

Türkiye'nin bir kere yani Güneydoğu'nun böyle bir özelliği vardır. Anadolu coğrafyasının da böyle bir özelliği vardır. Dolayısıyla bunu tespit etmek durumundayım."